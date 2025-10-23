Dal centro alle frazioni. In campo un milione per strade e asfalti

Un milione di euro per la manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade della città. È questo l’investimento complessivamente previsto dal Piano asfalti e interventi complementari che è stato approvato dal Comune per la realizzazione di una serie di interventi diffusi tra centro, periferie e frazioni. Il programma comprende opere di manutenzione straordinaria del manto stradale. In centro e nelle aree più trafficate si interverrà su corso Giovecca, nel tratto compreso tra la Prospettiva e via Montebello, su via Pannonius, da rotatoria Gramicia a rotatoria Calzolai, e su via Porta Catena, da viale Po a via Tumiati. Lavori anche sulla rotatoria Wagner-Fabbri, su via Diamantina, nel tratto tra la rotatoria Eridano e la rotatoria di via Roffi (lato Tosano), e su via Risorgimento a Pontelagoscuro, da via Bruno Buozzi a via De Amicis.

Tutti i dettagli del piano sono stati illustrati ieri in municipio dal vicesindaco con delega alle Opere pubbliche Alessandro Balboni, dall’assessore alle Frazioni Cristina Coletti e dal responsabile dell’unità operativa manutenzione strade del Comune Marco Lazzari. "Con questo piano – ha sottolineato il vicesindaco – confermiamo l’impegno dell’amministrazione per una manutenzione diffusa e costante del manto stradale cittadino. Abbiamo stanziato un milione di euro che ci permetterà di intervenire su diversi punti della città, con opere che saranno effettuate non appena le condizioni climatiche ce lo consentiranno, quindi probabilmente nella prossima primavera. È un investimento che riguarda tutto il territorio locale, con interventi mirati per andare a migliorare la sicurezza, la qualità e la vivibilità dei quartieri". Nelle frazioni gli interventi riguarderanno tratti di via Baiesa a Quartesana, via Pianelle a Francolino (da via Della Fossa a via Calzolai), via Piopponi a Porotto (da via Ladino a via Arginone) e via Bruno Pasini a San Martino (da via Corazza a via Bologna, compresi i bracci su via Bologna). A Baura sarà sistemata via della Chiusa, da via Ponte Ferriani al civico 56, a Codrea via Passionella, da via Ca’ Bruciate a Piffarello, entrambe strade bianche. A Francolino è previsto un intervento su via Storione, da via Calzolai fino all’isola ecologica, mentre a Gaibanella si procederà al ripristino del fondo di via Rosseglina, da via Palmirano alla Statale Adriatica.

Il piano comprende anche diversi interventi di manutenzione ordinaria dei marciapiedi, con lavori su tratti di via Quartieri (tra via XX Settembre e via Beatrice d’Este), via Borgo dei Leoni (tra il civico 28 e piazza Combattenti), via Della Siepe, via Camicie Rosse e tratti di via Arianuova e via Ariosto. "Il territorio comunale ferrarese – ha dichiarato l’assessora Coletti – è molto ampio e nei quasi 30 incontri con i cittadini avuti dal 2023 nell’ambito del tour di ascolto delle frazioni abbiamo raccolto circa 2.300 questionari, contenenti 800 segnalazioni riferite allo stato di asfalti e marciapiedi. L’ascolto è uno dei primi presupposti per programmare gli interventi".

Mario Tosatti