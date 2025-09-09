’Dal Cielo alla Terra’ per Rambaldi. Così si omaggia il "papà di E.T."

Ieri è stata inaugurata la mostra ’Dal Cielo alla Terra’, dedicata a Carlo Rambaldi, in occasione del centenario della sua nascita. L’esposizione, sarà visitabile fino a domenica 21 settembre e raccoglie una selezione di quadri che fanno parte della collezione privata di Enzo Barbieri, imprenditore alberghiero calabrese e amico dell’artista ferrarese, ma saranno presenti anche le fotografie di Lino Ghidoni, che fanno parte della collezione ’Un E.T di campagna’.

"Questa mostra è dedicata a Rambaldi, che con la sua carriera illustre è riuscito a portare l’italianità in tutto il mondo – ha dichiarato il vice sindaco Alessandro Balboni durante la conferenza di apertura – ma vogliamo in questo modo anche coniugare la sua personalità e il suo lavoro al legame che lui aveva con la nostra città. Rambaldi era un visionario, capace di emozionare con le sue creature meccaniche". Alla conferenza è intervenuto anche Enzo Barbieri, visibilmente emozionato nel ricordare la lunga amicizia che lo ha legato all’artista. "Ho conosciuto Rambaldi tanti anni fa, mentre stava lavorando a ’Dune’, l’iconico film di David Lynch – ha raccontato sorridendo – andavo spesso in America e mia nonna, legatissima alla figura di Rambaldi, mi chiese di portare un pampepato proprio a lui. Carlo non c’era, ma poi ricevetti una sua telefonata di ringraziamento che ancora oggi ricordo con affetto". Dopo quell’episodio, i rapporti tra Barbieri e Rambaldi si intensificarono. L’artista, insieme alla moglie, si trasferì a Lamezia Terme, dove ebbe modo di dedicarsi nel tempo libero alla pittura. I quadri realizzati in quel periodo, sono oggi parte integrante della collezione di Barbieri, che ha deciso di renderli accessibili a tutti attraverso questa mostra. Un ulteriore arricchimento dell’esposizione è rappresentato dalle fotografie inedite di Lino Ghidoni, fotografo di fama internazionale che ha curato oltre cinquanta mostre in tutto il mondo.

Giovanni Pelloso, giornalista della rivista ’Il Fotografo’, ha introdotto la sezione fotografica della mostra: "Attraverso lo sguardo sensibile di Ghidoni – ha spiegato – viene restituito un ritratto intimo e autentico di Rambaldi. Le sue immagini non si limitano a documentare, ma interpretano. In particolare, il fotografo ha voluto rappresentare ’E.T.’, la creatura più celebre di Rambaldi, calandola nel nostro territorio, in un dialogo tra immaginazione e realtà, tra cinema e quotidianità". L’ingresso alla mostra è gratuito e si tratta di un’iniziativa che vuole celebrare non solo il centenario di un maestro, ma anche il potere dell’arte di unire le persone, le generazioni e i luoghi.

