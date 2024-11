Dal Cile per le nostre eccellenze

Le nostre aziende sanitarie hanno ospitato 40 professionisti provenienti dal Cile. Si tratta di studenti di un master in Salute pubblica dell’università Andrés Bello di Santiago del Cile che, insieme all’Università di Bologna (scuola superiore per le Politiche della salute), hanno avuto la possibilità di conoscere il sistema sanitario italiano come strumento d’analisi comparativa per la loro ricerca finale, guidati dal docente Uber Alberti. I professionisti in visita lavorano in strutture pubbliche e private cilene che operano in ambito clinico o manageriale. La giornata (martedì) si è suddivisa in due momenti. Nella mattinata sono stati accolti nella Cittadella San Rocco dalla direttrice del distretto Centro nord, Marilena Bacilieri, che insieme ai colleghi Carlotta Serenelli, Michela Trapella, Federica Bonamici e Canio Vertone, hanno accompagnato i professionisti in alcuni servizi quali il Cau, la Cot (Centrale operativa territoriale) e l’Ifec (Infermiere di famiglia e comunità). Nel pomeriggio invece la visita si è spostata al Sant’Anna, guidati da Cinzia Ravaioli, Annamaria De Santis e Marco Tiseo, che hanno illustrato al gruppo l’assistenza ospedaliera.