Dal Cile per scoprire il Po in bici: "Così si promuove il turismo"

Dal Cile a Ferrara per avventurarsi lungo il Grande Fiume. C’erano anche dei cicloturisti sudamericani sabato scorso nella biciclettata alla scoperta del Po di Volano Ferrara. Uno dei quattro itinerari che abbinano navigazione fluviale ed esplorazione in bicicletta proposti ai visitatori dal consorzio Visit Ferrara. Si tratta del progetto “Gli Anelli del Po. Bike&Boat”. Nel regno della bicicletta e della biodiversità del Grande Fiume, quattro percorsi ad anello, con partenze programmate da Ferrara alla scoperta delle preziose aree naturalistiche e le bontà enogastronomiche del territorio. Il tutto all’insegna del turismo fluviale e della mobilità sostenibile. Tra gli itinerari più apprezzati dal pubblico, c’è proprio l’Anello del Po di Volano, che sarà riproposto domenica 8 settembre. Accolti dall’agenzia viaggi Link Tours e dalla Montonave Nena, i cicloturisti sono partiti della città per avventurarsi in sella alle due ruote sulla Destra del Po.