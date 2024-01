Dal Cin a teatro. In scena i segreti dello scrittore

"Ma te lo immagini questo scrittore da piccolo? Pensi che andasse bene in italiano? Che fosse bravo a inventare e scrivere i testi? Cosa lo avrà convinto a fare lo scrittore?". In un’epoca in cui gli stratagemmi non verbali sembrano prevalere, lo scrittore Luigi Dal Cin ci invita a riflettere sulla forza vitale della narrazione. Dal Cin, autore per ragazzi, oggi e domani alle 9.45 al teatro Comunale, presenta ‘Aiuto! Non so cosa scrivere!’, uno spettacolo che mescola sorrisi e commozione, si propone di condividere l’importanza della lettura e della scrittura, offrendo un’esperienza coinvolgente per tutte le età.