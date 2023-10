Dal cinema alla storia, ecco i corsi di cultura

Apriranno ufficialmente oggi, le iscrizioni ai Corsi di Cultura ‘Ugo Coluccia’ per l’anno accademico 202324. Ricchissima la proposta, curata dalla Biblioteca comunale ‘Anne Frank’ con il patrocinio del Comune di Copparo, che spazia tra sette ambiti: cinema, viaggi, storia e territorio, design e architettura, salute e benessere, letteratura, ambiente e scienza. Ad illustrare i corsi, ieri, sono stati il sindaco Fabrizio Pagnoni, affiancato dall’assessora alla Cultura Paola Peruffo e dalla referente Sara Pedriali. Come ricordato dal primo cittadino e dall’assessora Peruffo i corsi (contenuti nel programma ‘L’Albero di C.’) sono intitolati all’indimenticato dottor Ugo Coluccia, medico e uomo di cultura, che durante il proprio mandato di assessore promosse corsi di università popolare e realizzò le prime stagioni teatrali a Copparo. Il sindaco ha ringraziato per l’impegno la Biblioteca, in quanto "avere un ramo così attivo e intraprendente è motivo di orgoglio" e Coop Alleanza 3.0 per il sostegno al progetto. Come riferito dall’assessora Peruffo, agli appuntamenti dedicati ai corsisti si accompagneranno iniziative aperte alla comunità, in occasione delle ricorrenze della Giorno della Memoria e della Giornata internazionale della Donna (che culminerà l’8 marzo con l’inaugurazione della mostra ‘Ermanna Chiozzi (1920-2020) Arte e Vita’ alla Galleria civica ‘Alda Costa’). Non mancheranno visite guidate: presso Villa Mensa (condotte da Elena Grinetti), alla mostra dedicata a Henry Toulouse Lautrec a Palazzo Roverella a Rovigo e la visita virtuale al Cern di Ginevra. Diversi gli appuntamenti a partire dal 19 ottobre con professionisti in vari campi come Stefano Muroni, Marco Bruni, Chiara Guerzi, Michele Ronconi, Roberto Gallerani, Martina Mengoni, Enrica Fabbri, Edgardo Canducci, Andrei Bliznukov, Filippo Cerantola, Sara Surico e Garden Club che si alterneranno ‘alla cattedra’ il sala ‘Alda Costa’. Le iscrizioni sono aperte alla biblioteca (0532-864633): il costo d’iscrizione è di 30 euro.