"Dal Comune risposte evasive"

Non soddisfano la consulta di Cento le risposte date dall’assessore Rossano Bozzoli parlando di ‘tempi lontani o addirittura mancanza di informazioni’. "Abbiamo chiesto se esista un cronoprogramma delle prossime asfaltature soprattutto di via Ferrarese, risorgimento e 1° Maggio – dice il presidente Giacomo Balboni (nella foto) – Bozzoli ci ha detto che la progettazione è ancora in via di conclusione e che quindi non è possibile fornire un cronoprogramma dettagliato degli interventi finanziati a luglio. Dalle ultime informazioni, avevamo capito che si era invece in uno stato più avanzato. Speriamo che vi sia anche la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Risorgimento e via Armellini, spesso teatro di incidenti". Poi la viabilità. "Per quanto riguarda il problema degli attraversamenti degli studenti su via Bologna e se vi siano programmati altri attraversamenti pedonali in sicurezza – prosegue – ci è stato detto che ad oggi non sono state prese decisioni e che solo con il Piano Generale Traffico Urbano si potranno esaminare soluzioni. I tempi sono sempre troppo lunghi. Il Piano è stato discusso precovid, non l’hanno ancora approvato, poi ci saranno le osservazioni e biosgnerà trovare i finanziamenti".

Laura Guerra