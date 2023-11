Dal Danubio al Po, stretta di mano tra due fiumi

Dal Danubio al Po, un incontro che unisce nella solidarietà e nell’amicizia. Nei giorni scorsi il Lions Club di Bondeno ha accolto gli amici Lions di Dillingen an der Donau, la città sul Danubio gemellata con Bondeno. "In quest’occasione – racconta il presidente del Lions Club Bondeno Pier Paolo Mazzucchelli – abbiamo coinvolto il Molino Guerzoni per una visita, seguita da una cena di benvenuto presso la Società Casa Operaia, dove Bondeno che Lavora, i soci Casa Operaia e i soci Lion si sono impegnati per offrire una serata simpatica, divertente e coinvolgente". E’ l’amicizia che unisce alla riconoscenza per i service che Dilingen, anche durante il terremoto del 2012, ha rivolto a Bondeno. Erano presenti il sindaco Simone Saletti e il sindaco di Dillingen Frank Kunzpoi, che hanno condiviso anche la visita guidata al Castello Estense e il giorno successivo, hanno partecipato ad una visita offerta dall’ amministrazione comunale di Ferrara. Alla sera, all’Istituto Vergani, la condivisione di una cena ha aperto l’ anno lionistico.

c. f.