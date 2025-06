Dal degrado alla rinascita. La nuova casa del carnevale

Il Gruppo Manservisi ieri nella propria sede, ha presentato alla città il progetto “Piano di riqualificazione urbana ed energia condivisa” che interessa la zona di Via Manin a Cento. Si tratta di un progetto pluriennale nato dall’acquisto e conseguente riqualificazione di un immobile che provocava degrado e deterioramento dell’area circostante. Dopo la sua ristrutturazione, l’immobile di Via Manin 7/b dal 2019 è diventato la sede del Gruppo Manservisi, nel quale convergono molte aziende coinvolte in diversi settori: Manservisi Eventi, specializzata da oltre 50 anni nell’organizzazione di eventi e da più di 30 del noto Cento Carnevale d’Europa; Holding Fin in merito alla gestione del patrimonio immobiliare e che a breve inaugurerà anche il settore della cremazione degli animali d’affezione; MBG azienda attiva nel settore edile e per concludere Manservisi Energy che dagli anni ’60 è specializzata nel settore carburante e successivamente in quello del fotovoltaico. Il progetto di riqualificazione dell’area ha permesso anche l’apertura della filiale di Cento di Cambielli spa, azienda leader e principale distributore nel mercato idrotermosanitario in Italia, nonché punto di riferimento per i professionisti nel settore e per tutti coloro che desiderino un ambiente di qualità. All’interno di questa cornice, importante per la riqualificazione ambientale è stato anche la progettazione del Dry Garden, realizzato a basso consumo idrico, abitato da piante mediterranee, risposta coerente con il cambiamento climatico. Ad esporlo è stato il paesaggista e garden design Roberto Malagoli, che ne ha curato il progetto. In conclusione della presentazione un saluto da parte del primo cittadino del Comune di Cento, Accorsi Edoardo. Manservisi è il patron del carnevale che offre un osservatorio interessante da una prospettiva sociologica in quanto rientra a pieno titolo tra i riti collettivi annuali e può essere letto come complesso evento rituale culturale, nel quale le rappresentazioni simboliche assumono forma nella reciprocità delle interazioni dei partecipanti in una variegata rete di significati e di realtà multiple. Il luogo di svolgimento dell’annuale appuntamento carnevalesco centese sono le vie principali della città, compresa Piazza Guercino. Un intervento che ancora una volta rende protagonista il ’Gruppo Manservisi’ che oltre a essere un motore di eventi, è capace di trasformare zone degradate in fiori all’occhiello urbanistici ed esempi di come riqualificare uno spaccato dalla città centese. Un altro piccolo miracolo messo a segno dai Manservisi.

Laura Guerra