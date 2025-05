Dal degrado alla rinascita. Riqualificata la bocciofila: "Restituita alla comunità"

Dal degrado alla rinascita, l’ex Bocciofila di San Bartolomeo in Bosco verrà restituita alla comunità. A seguito di un importante intervento di riqualificazione del valore complessivo di un milione di euro, il Comune di Ferrara ha completamente rinnovato i due spazi interni e le aree esterne. L’edificio è stato per molto tempo vuoto, in disuso e in stato di degrado, con incursioni non autorizzate. Il centro sportivo di via Guerrino Moggi tornerà ora a essere presto il punto di riferimento della frazione.

"La riqualificazione dell’ex Bocciofila di San Bartolomeo in Bosco è un altro risultato importante, ottenuto grazie ai fondi PNRR intercettati e ai fondi comunali investiti sul territorio. Una restituzione alla comunità che fa parte di un progetto di valorizzazione delle frazioni. Quello che per molto tempo è stata sede di bivacco e degrado, tornerà il cuore della socialità", ha detto il sindaco Alan Fabbri.

"L’assessorato al Patrimonio indirà presto un bando per l’affidamento degli spazi e del bar. Sarà luogo della socialità, spazio importante anche nell’ottica di un confronto tra le persone più anziane della comunità e i giovani. Mi auguro che chi lo gestirà sarà pronto a investire in quest’ottica di valorizzazione", ha sottolineato Fabbri.

Il sindaco ha poi ringraziato l’azienda che ha condotto i lavori – Cma Costruzioni, il progettista e direttore dei lavori ingegnere Alessandro Strozzi e sicurezza ingegnere Patrizia Carani – l’ingegnere Massimo Cavallin, responsabile dei progetti Pnrr del Comune, gli assessori Francesca Savini (Pnrr) e Cristina Coletti (Frazioni e Patrimonio) per la seconda fase degli interventi, Nicola Lodi, il primo a credere in questo progetto di restituzione alla città, e i tanti cittadini accorsi per l’inaugurazione del nuovo centro di San Bartolomeo in Bosco.

Il centro sportivo ’La Bocciofila’ era stato chiuso prima del 2020 per cessata attività della gestione: all’interno vi era un bar e una sala “polifunzionale” utilizzata in occasioni speciali, quali corsi di ballo e feste private. Nel corso degli anni l’edificio vuoto, in disuso, era stato oggetto di varie incursioni non autorizzate. L’intervento di riqualificazione è costato 955 mila euro finanziati dal Comune (191.500 euro) e dal Pnrr (763.500 euro).