Dal Delta a Ferrara in uno scatto. Le foto di Valieri in biblioteca

È stata inaugurata ieri ‘Dal Delta alla città’, la mostra antologica con le fotografie di Jimmy Michele Valieri ospitata alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42) fino al 16 marzo. "Questa mostra è una sorta di reportage appena fuori la porta di casa – racconta Valieri –. Scatto fotografie senza una programmazione, nei miei giri quotidiani principalmente nella zona in cui vivo, tra Ferrara, Ostellato e Comacchio. Quello che ho voluto fare è riprendere il lavoro intrapreso da Walter Breveglieri, fotografo bolognese che ha documentato il Delta prima e dopo la bonifica delle valli, e quello del regista Mario Soldati". A queste si uniscono anche alcuni scatti ‘rubati’ in giro per le vie di Bologna o di Padova. Immancabile è uno scatto del terremoto dell’Emilia del 2012, che Valieri seguì fin dalle prime ore dopo le scosse che coinvolsero l’Alto Ferrarese con la sua macchina fotografica. "Valieri è un artista che omaggia le nostre terre e gli infiniti personaggi, rende protagonista il nostro mondo agricolo e rurale, facendo conoscere, attraverso i suoi scatti, una quotidianità fatta di sacrifici e di tradizioni" così il sindaco Alan Fabbri in visita alla mostra.