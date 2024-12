Dal dolore alla rinascita. Estetica Ferrara fa il botto. La rivincita di Rosi e Simone

Dal mondo dei codici e del diritto, a quella del wellness e dell’estetica. È la storia di Rosangela “Rosi” Romagnini, imprenditrice e operatrice estetica con esperienza decennale nel settore, che si unisce a quella di Simone Reali, imprenditore, personal trainer e massaggiatore. Sabato hanno inaugurato l’ampliamento del loro centro estetico in via della Luna, nel cuore della città, con l’apertura del centro fitness RR Sculpt, metodo ideato e registrato dalla stessa Romagnini che verrà importato sia in Italia che in Europa. Si tratta di un’innovativa tecnica di manualità avanzata ideata da Rosangela Romagnini (RR sono infatti le sue iniziali) e introdotta nel mercato dell’estetica nel 2023, ideale per il trattamento di gambe pesanti, stitichezza, squilibri ormonali, riduzione del girovita, definizione muscolare, adiposità localizzate, tonificazione del viso con effetto lifting.

"Una bellissima storia imprenditoriale e umana – così il sindaco Alan Fabbri –. Rosi e Simone hanno deciso di investire doppiamente su Ferrara, sia dal punto di vista familiare che lavorativo. Il loro è un prezioso esempio di come tenacia, spirito di iniziativa e sana ambizione nel portare avanti i propri progetti possano fare la differenza, facendo diventare realtà i propri sogni".

Tutto parte anni fa. Originaria di Stigliano, in provincia di Matera, Rosi Romagnini nel 2003 sceglie Unife per il suo percorso di studi. Il suo sogno è diventare avvocato, o estetista. Frequenta due anni di Giurisprudenza: la passione per l’estetica ha però la meglio. Ma il diritto non è tempo buttato: i 17 esami già conseguiti le serviranno per gestire quella che sarà, qualche anno dopo, la sua azienda. A Ferrara si specializza a Formart, dove ora insegna, e nel 2008 diventa estetista. Appassionata di corpo e massaggi, dal 2008 al 2011 lavora in un centro in città dove diventa responsabile. Nel 2010 incontra chi diventerà da lì a poco suo marito: Simone Reali lavora in un bar vicino al centro estetico. Scocca la scintilla. Nel 2011, lei si ammala gravemente ed è costretta a subire un’operazione che per un po’ la tiene distante dal lavoro. Al suo ritorno trova una sorpresa inaspettata: è stata licenziata. Tra gli alberi secolari di parco Massari, coperta dalle lacrime, prende forma quello che diventerà invece il suo “salvavita”. Grazie al supporto del padre e all’amore e alla vicinanza di Simone, nel febbraio del 2012 inaugurano insieme Estetica Ferrara. Reali diventa massaggiatore, si specializza come istruttore, personal trainer, nell’allenamento al femminile e per donne in gravidanza, nell’allenamento funzionale. Nell’agosto dello stesso anno si sposano.

Il nome del centro stesso, ricorda Rosi, è un omaggio. "A questa città devo tutto, ho moltissimi amici e ci sono stata bene fin dal mio arrivo. Mi ha fatto conoscere mio marito e con lui ho realizzato tutti i miei sogni: innanzitutto la nostra bimba Celeste, arrivata nel 2019, e poi il nostro centro, che è nato come una rivincita, dopo il dolore provato per il licenziamento. Il nome Estetica Ferrara è stato scelto proprio per ringraziare questa città splendida e meravigliosa", spiega l’imprenditrice. Oggi nel loro centro lavorano sette persone. "Dall’anno scorso è cambiato tutto, dal fatturato al modo di lavorare. I clienti sono felici perché funziona, l’obiettivo ora è creare l’RR Sculpt Academy, che prevederà altre assunzioni".

