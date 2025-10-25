Dal Dosso Dossi a X Factor. Giorgio, talento da favola: "Riconosciuto da Gabbani"

Da qualche settimana, nei corridoi del Liceo artistico Dosso Dossi si respira un entusiasmo particolare. Il motivo ha un nome e un volto: quello di Giorgio Campagnoli, in arte #Tellynonpiangere, ex studente dell’istituto e oggi concorrente del talent show X Factor. Una carriera artistica nata tra i banchi, coltivata tra matite e chitarre, e ora proiettata verso un pubblico nazionale.

Per chi lo ha conosciuto negli anni del liceo, Giorgio non è una sorpresa. "Durante il triennio – ricorda la professoressa Cinzia Calzolari – aveva già dimostrato una sensibilità particolare, capace di unire il linguaggio visivo alla musica. Nei suoi progetti si percepiva sempre una nota, una modulazione personale, come se l’arte e il suono fossero due forme della stessa espressione".

Nel suo percorso scolastico, il giovane artista aveva scelto la ricerca del sé come filo conduttore. Non a caso, uno dei lavori più intensi del quinto anno ruotava attorno al concetto di ’Musica’ come identità e strumento di verità personale. "Era coinvolto, presente, curioso – aggiunge la docente –. Cercava qualcosa di suo, la musica era la chiave".

Oggi quel talento prende forma sul palco di X Factor, dove Giorgio porta la sua voce e la sua scrittura con autenticità e coraggio. Il riconoscimento di artisti come Francesco Gabbani, che ne ha sottolineato il potenziale, conferma il valore di un ragazzo che ha fatto dell’arte un modo di stare al mondo.

Al liceo ferrarese, intanto, studenti e insegnanti seguono le puntate con partecipazione e orgoglio. "Per molti dei nostri ragazzi – spiega la scuola – la musica è un linguaggio parallelo alla pittura, alla fotografia, al design. Una necessità espressiva". E così, mentre le luci di X Factor si accendono su Giorgio, al ’Dosso’ si accendono i cuori di chi ha condiviso con lui i primi passi. In bocca al lupo, Giorgio.