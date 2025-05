Dal Fondo Agricat in arrivo i risarcimenti per danni da calamità

Finalmente in arrivo l’effettivo pagamento dei risarcimenti del Fondo Agricat per i danni da calamità dell’anno 2023. Ne dà notizia Coldiretti Ferrara, rilevando che dopo il grande lavoro per sistemare le pratiche che è stato necessario mettere in atto dalla scorsa estate, con nuove istruttorie che si sono concluse in modo positivo per quasi il 100% delle pratiche presentate per i propri soci, anche l’ultimo passaggio che ancora non vedeva eseguiti i bonifici sui conti correnti dei beneficiari si è sbloccato ed ora le somme sono nella disponibilità degli agricoltori. Auspicando che tutti i soci stiano incassando quanto dovuto, Coldiretti rimane comunque a disposizione con tutti i propri uffici di zona, per ogni eventuale necessaria verifica.