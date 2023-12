"Dal fornello di casa esce una fiamma con uno strano colore"

Caro Carlino,

dai fuochi del fornello, della cucina di casa mia, fuoriesce una fiamma diversa dal naturale colore: dovrebbe essere azzurro scuro. Sembra sia stata immessa, nella conduttura metanifera, dell’aria. Questa anomalia si manifesta nelle ore pomeridiane; dalle 16 alle ore 18. Non mi sembra sia giusto, se dovesse corrispondere al vero, dover pagare dell’aria come fosse gas metano.

Giacomo Giorgi

* * *

GRAZIE ALLO STAFF

DELL’OSPEDALE

Caro Carlino,

desidero ringraziare lo staff chirurgico dell’ospedale di Cona per il coraggio, il senso di responsabilità e l’altissima competenza nell’operare il tumore da cui ero affetto, che altri chirurghi avevano dichiarato inoperabile. In particolare desidero ringraziare il chirurgo che mi ha operato Prof. Paolo Carcoforo trattando il mio caso con passione ed umanità, il proctologo di incomparabile bravura Prof. Daniele Marcello ed il mago della ricostruzione plastica Prof. Federico Contendini. Per sempre riconoscente,

Giovanni Bentivoglio

* * *

LA DESTRA UMILIA

LA SINISTRA

Caro Carlino,

è evidente che a destra si tende a umiliare la sinistra usando una strategia chiara nonché divisiva per il popolo italiano. Quattro esempi sono : 1) la nomina del generale Figliuolo a commissario straordinario per l’alluvione in Emilia Romagna quando sarebbe stata logica la nomina di Bonaccini, che è da tutti riconosciuto un buon amministratore; 2) la volontà da parte della destra si istituire una commissione parlamentare sulla gestione della pandemia quando è del tutto evidente che il Governo Conte non se l’ha cavata male soprattutto se facciamo paragoni con atri Stati; 3) la legge sul salario minimo che avendola proposta la sinistra è da bocciare (con motivazioni risibili); 4 ) la bocciatura della proposta di educare i giovani (e non solo) all’affettività e alla conoscenza dei sentimenti nonché al rispetto delle donne. Qui addirittura è persino stupida la contrarietà della destra. Tutti noi conosciamo situazioni dove adulti si portano dietro traumi dovuti o a separazioni dolorose, o a periodi infantili in famiglie problematiche. Per questo quando sento lo slogan: “gli Italiani ci hanno votato per questo“ mi viene semplicemente rabbia (o peggio).

Andrea Finotti