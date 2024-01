Dal Mar Baltico a Pilastri. Tatjana e il figlio Oleg al bancone: "Il pane quotidiano agli abitanti"

Alla fine hanno fatto un po’ un miracolo. A salvare una bottega storica del paese sono stati loro Tatjana Belloni, che da queste parte e oltre il bancone chiamano tutti Tania, e il figlio Oleg, 22 anni. Il destino ha trame imperscrutabili. Ma se qualcuno avesse un giorno detto a lei e suo figlio che da Riga, capitale della Lettonia che si affaccia sul Mar Baltico, sarebbero sbarcati a Pilastri, frazione di Bondeno, per accendere di nuovo la luce in un’attività che rischiava di sparire, non ci avrebbero creduto mai. Invece è successo. Dopo aver fatto per anni la barista, è diventata lei la titolare di quel luogo – si chiama ’La tua bottega’ – che è un punto di riferimento del paese. Ed è soprattutto l’unico negozio dove comprare il pane e un po’ di latte. Un ritorno alla normalità dopo l’intervento in extremis di don Roberto Sibani (parroco di San Matteo Apostolo) che, davanti alla necessità dei suoi parrocchiani rimasti senza pane e companatico, aveva aperto la porta della sua parrocchia per consegnare pagnotte, filoni e biscotti. Al suo fianco, in questa operazione che voleva evitare a tanti anziani di dover fare chilometri per una rosetta, Michele Casari (fornaio) e Katia Ballerini (volontaria). Ma adesso ci pensa lei Tatjana con il figlio, arrivata in Italia 15 anni fa. Da alcuni anni residente a Tre Gobbi, provincia di Modena. Da lì parte la mattina per alzare la saracinesca ed accedere la luce del negozio. "Mi ha parlato di questa bottega un conoscente, mi ha detto che c’era un posto per me. Ho pensato, perché no. Ed eccomi qui". Non solo pane. Sulla lavagnetta si legge pincia, braciola, salsiccia. Un po’ di tutto. Come erano le botteghe tanto tempo fa. L’alimentari ha riaperto a settembre dopo 10 mesi di stop. Un’attività fondamentale anche per i centri limitrofi e i paesi delle province di Modena e Mantova. Per quasi un anno, oltre mille persone erano rimaste senza pane fresco, carne, il latte. "Spesso i loro clienti sono anziani – le parole dell’assessore Michele Sartini –. Ci siamo subito attivati per cercare possibili interessati al punto vendita". Missione compiuta, dal Mar Baltico a Pilastri. Con passione.