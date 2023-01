Dal massaggio infantile allo shiatsu, un inverno alla Bassani

‘Winter party’ð 0532 797414 o scrivendo a: [email protected] Mercoledì 11 gennaio alle 16.45, Storie dal letargo. L’ora del racconto - a partire dai 4 anni Condividiamo assieme la magia della lettura ad alta voce: fiabe antiche, filastrocche, ninne nanne, conte e libri illustrati per tutta la famiglia. Martedì 17 gennaio, alle 16.45. Massaggio infantile Aimi in biblioteca: incontro conoscitivo. I genitori di bambini dai 0 ai 12 mesi sono invitati ad un incontro di conoscenza delle origini del massaggio infantile Aimi. La dottoressa Paola Rossini racconterà delle origini dell’associazione, dei benefici del massaggio per bambini e genitori e di come si svolge un corso di massaggio Aimi (www.aimionline.it). Mercoledì 18 gennaio alle 16.45, Gioco Shiatsu a partire dai 3 anni. Rilassiamoci tra letture animate e dimostrazioni di massaggio shiatsu per prenderci cura reciprocamente con un contatto in forma di gioco.

A cura di Paola Rossini. Sabato 21 gennaio alle 10.30 Piccolo inventario dell’inverno, laboratorio creativo a partire dai 4 anni. Creiamo un leporello di carta unico e personale con tutti gli elementi naturali e simbolici di questa magica stagione. Mercoledì 25 gennaio alle 16.45, sos pinguini freddolosi. L’ora del racconto & laboratorio creativo a partire dai 4 anni. Dopo aver condiviso la magia della lettura ad alta voce andiamo a riscaldare la pancia dei pinguini con dei morbidi dischetti e il feltro sulle zampette. ►