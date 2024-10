Dal Miur 120 milioni : "Si confermano le ottime performance di Unife"

L’Università di Ferrara è tra i soli sei atenei italiani ad aver rispettato le assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) 2024, il principale canale di finanziamento degli atenei statali. Il decreto ministeriale riferito alle risorse 2024 ha infatti attribuito a Unife le stesse risorse del 2023. "Le assegnazioni del MUR hanno avvalorato le nostre previsioni – commenta la Rettrice Laura Ramaciotti – Il finanziamento di oltre 120 milioni di euro per l’Università di Ferrara si è mantenuto lo stesso dell’anno precedente, costituendo di fatto il miglior risultato, non essendo possibile per nessun ateneo ricevere una cifra superiore a quella ottenuta nel 2023. Per la prima volta dal 2016, infatti, la cosiddetta quota di salvaguardia ha ricondotto l’entità dell’FFO delle università in un intervallo -4,0 % rispetto all’anno precedente".

Analizzando punto per punto le performance dell’Università di Ferrara rispetto ai singoli criteri sulla base dei quali avvengono gli stanziamenti dell’FFO, si evidenziano come particolarmente positivi i risultati collegati alle politiche di reclutamento del personale docente e ricercatore, così come alla capacità di utilizzo e rendicontazione delle risorse assegnate agli atenei a valere sul PNRR. L’Ateneo si posiziona inoltre al settimo posto nel grado di utilizzo, entro il 2022, delle risorse assegnate alle università a valere sul PNRR e rendicontate alla data del 31 dicembre 2023.