Dal nord al centro, il museo attrae: "Qui si riscoprono le nostre origini"

"Un anno ricco di eventi, progetti e collaborazioni, portati avanti grazie al sostegno dell’amministrazione comunale ed in particolare il sindaco Pierluigi Negri, della vice sindaco Maura Tomasi, dell’assessore alla Cultura Emanuele Mari, della dirigente Barbara Rovetti e di tutto l’ufficio Cultura del Comune di Comacchio". Così il direttore Marco Bruni e lo staff del Museo Delta Antico, attraverso la pagina Facebook del museo stesso, tracciano un bilancio del 2024 che si è appena concluso. Un anno che ha visto "moltissime classi che da ogni provincia del nord e centro Italia hanno scelto di visitare il Museo per poter conoscere la storia di Comacchio attraverso una visita guidata o un laboratorio didattico; anche gli studenti delle scuole del territorio non sono mancati, pronti a scoprire le origini della loro terra e delle civiltà che prima di loro hanno qui vissuto". Poi, i numerosi eventi, "in linea con le principali iniziative promosse dall’Assessorato alla cultura del Comune di Comacchio e bandite a livello regionale, nazionale ed europeo. Non solo archeologia, ma anche musica, teatro, enogastronomia, legalità, natura, diritti e sport. Ogni evento è stato accolto con entusiasmo e partecipazione", cui si aggiungono le visite guidate nella sezione Open Air di Stazione Foce e in occasione degli scavi archeologici tra Santa Maria in Padovetere, Spina ed Ostellato. Nell’ultimo anno, il Museo è stato, inoltre, valorizzato in due fiere di settore: il Tourisma di Firenze e la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum. E dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia hanno fatto ritorno a Comacchio i reperti concessi in prestito per la terza edizione della celebre mostra "Spina 100" partita proprio da Comacchio nel 2022 "e che – prosegue Marco Bruni - ha reso Spina ancor più famosa in Italia e all’estero; abbiamo concesso in prestito temporaneo alcuni dei nostri più preziosi reperti al Palazzo Reale di Genova per contribuire alla mostra "La pietra di Luna. Il marmo di Luni e l’Impero di Roma, promossa dai Musei Nazionali di Genova e dalla Direzione Regionale Musei della Liguria; e per ben due volte siamo stati in Tv, con servizi dedicati, per far conoscere la bellezza del nostro Museo e dell’intera Comacchio ad un pubblico sempre più vasto". Senza dimenticare il workshop di tecnologia preistorica per bambini e adulti, il corso di Greco antico tenuto dalla professoressa Cinzia Boccaccini, e molte altre iniziative: "Nel 2025 ci saranno ancora tantissimi eventi, conferenze, corsi ed iniziative", concludono Marco Bruni e lo staff del Museo.

Valerio Franzoni