Dal palco dell’Ariston al Listone: arriva l’hip hop marcato Lazza

FERRARA

Con Lazza l’hip hop è arrivato secondo a Sanremo ed ora, questo giovane e già affermatissimo rapper è il secondo grande nome annunciato per il Ferrara Summer Vibez. L’artista è atteso per il 9 luglio in piazza Trento Trieste per una delle date del suo Ouvertour Summer 2023. Per questa particolare tre giorni incastonata nel Ferrara Summer Festival arriverà dunque in città uno degli artisti più alla ribalta, che ha appena concluso una grande esperienza al Festival della canzone italiana con ‘Cenere’, che oltre aver sfiorato la vittoria è diventato il brano più ascoltato su Spotify con due milioni di streaming in pochissimo tempo.

Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, rapper milanese, ha portato all’Ariston, riscuotendo subito successo, un pezzo che "parla d’amore in modo tormentato, turbolento ma che lascia una speranza". La narrazione di un percorso di vita fatto di salite, discese e rinascite ma anche inno alla vita e ai suoi alti e bassi. È la sua prima partecipazione a Sanremo, ma Lazza sta già facendo parlare di sé, chiudendo al secondo posto dietro Mengoni. Seppur giovane, il suo percorso arriva da lontano. Ha studiato pianoforte al conservatorio di Milano e vanta numerose collaborazioni nel mondo del rap italiano, anche in veste di produttore, da Emis Killa a Salmo (anche lui a Ferrara il 28 giugno), da Fabri Fibra a Nitro. Nel 2019 esce il suo secondo album ‘Re Mida’ e l’anno scorso arriva ‘Sirio’, che fa registrare vendite da record con una delle sue canzone più popolari ‘Panico’, realizzata in feat con Takagi & Ketra.