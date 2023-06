Dal palco di Sanremo ad Argenta Le ‘Infinite possibilità’ di Truppi

Dal palco di Sanremo a quello di Argenta. Oggi Ferrara Sotto le Stelle si sposta ad Argenta per il live intenso e magnetico di Giovanni Truppi, in occasione della giornata internazionale del rifugiato promossa da Cidas in collaborazione con il Comune di Argenta. L’artista napoletano, accompagnato dalla band, presenta il suo ultimo album ‘Infinite possibilità per esseri finiti’, questo il titolo del disco urbano che partendo dal personale e particolare arriva al collettivo e all’universale. Diciotto tracce in cui soundscape e field recording fanno da trait d’union a un mix di generi e suoni, in cui l’incertezza e la frammentazione interiore si fanno vero e proprio linguaggio e cifra stilistica e che, inanellate in un racconto organico e poetico, rendono il disco uno specchio dello smarrimento del nostro tempo e delle trasformazioni che lo abitano. Ferrara Sotto le Stelle, alla sua 27ª edizione, si conferma una rassegna tra le più longeve in Italia ma sempre fresca e in continuo movimento, capace di rinnovarsi ed evolversi ogni anno offrendo una proposta musicale varia, polimorfa e mai banale. La manifestazione grazie al Comune di Ferrara, alla Regione Emilia-Romagna, ad Arci Ferrara e ad Ales&Co.