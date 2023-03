Dal parco al palazzo, la rinascita è un tocco da maestro

Caro Lettore

Cominciamo dalla fine. Il turismo, già. Forse con l’agricoltura la prima economia d’Italia, eppure si tratta di un settore che pare sempre essere in affanno. Forse perché quelle bellezze naturali ed architettoniche sono già lì, quasi un regalo. Altri paesi che hanno angoli risicati di spiagge che sembrano pure un po’ avvizzite, scenari naturali che solo un occhio esperto coglie, monumenti che del passato portano ben poche tracce sanno vendersi e vendersi bene. Noi, stiamo imparando a farlo. Ma ancora dobbiamo frequentare qualche lezione. Negli ultimi anni Ferrara ha saputo catturare flussi turistici, ha saputo rifiorire in un pullulare di mostre ed eventi. I numeri sono cambiati, sono cresciuti in maniera esponenziale. Come dice giustamente Lei nella sua missiva, non servono tante parole per descrivere l’aria che si respira – un’aria nuova – basta guardarsi attorno, basta il colpo d’occhio del fotografo, le file a Palazzo Diamanti. Serve un altro piccolo sforzo, dalla quarta riuscire ad ingranare la quinta. Marcia che si traduce in reddito, economia, voglia di trovarsi e ritrovarsi. Ad un tavolo del ristorante certo, ma anche al cospetto dei capolavori di Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa. Palazzo Diamanti, Ferrara.