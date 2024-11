"Dal Parco alla sanità, gli obiettivi"

Ieri mattina a Comacchio, nella Loggia del Grano, la lista che ricomprende Sinistra Italiana, Verdi, Coalizioni Civiche e Possibile, ha presentato due dei propri candidati alle elezioni regionali Elisa Bratti e Marcello Folegatti. Entrambi accomunati da un rapporto stretto con il territorio comacchiese, dove hanno abitato e lavorato, sono impegnati nel modo della cooperazione rivolta alla cura alla persona e nella scuola. Molti i temi programmatici affrontati, dalla fragilità morfologica dei nostri territori, sulla quale ha posto l’accento Folegatti ricordando il progressivo abbandono delle campagne e ribadendo l’importanza strategica del Parco del Delta. Vanno ripensati i sistemi infrastrutturali investendo sulla Romea Ferroviaria che garantirebbero un collegamento più stretto con Ravenna e il Veneto, nonché il trasferimento del trasposto delle merci da gomma a ferro. Elisa Bratti ha evocato unitamente alle risposte strutturali alla crisi climatica, migratoria e ambientale, la necessità di individuare risorse più significative per affrontare il tema della cura e della non autosufficienza che certamente riguarda anziani e fragili, ma anche le famiglie che li accudiscono. "I fondi per la non autosufficienza vanno incrementati, per garantire servizi domiciliari, di supporto alla gestione familiare e di affiancamento anche psicologico, con l’effetto di limitare la domanda di residenzialità, che oggi non riesce ad essere garantita a chi ne ha bisogno".