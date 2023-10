Dal Polesine al Mar Tirreno. In bicicletta nel Ducato

Un cicloviaggio nei territori del ducato estense. Si presentano oggi alla biblioteca Ariostea, le guide di ‘Ducato estense coast to coast’, che propongono itinerari turistici che ripercorrono gli antichi territori della famiglia degli Este.

Dal Polesine fino alla Garfagnana e alla Lunigiana includendo, Ferrara, antica capitale del Ducato, oltre a Modena, Massa e Carrara. L’appuntamento è alle 11 in sala Agnelli (via delle Scienze, 17). Due le guide che saranno illustrate al pubblico. La parte 1, con percorsi da Venezia a Modena e la parte 2, da Modena a Viareggio. Gli itinerari proposti sono il frutto di una ricerca, spiegano gli autori Andrea Baschieri e Lorenzo Guerrieri, durata quattro anni, al culmine di un percorso di esperienze legate all’alpinismo, al cicloturismo e allo scialpinismo. L’appuntamento di oggi si inserisce in un ciclo di presentazioni itineranti, con focus sui territori di riferimento. Dopo Ferrara gli appuntamenti sono il 21 ottobre alla sede Carc di Finale Emilia (alle 16) e, il 28 ottobre, alle 15 alla biblioteca comunale di Bondeno. Nella guida la tappa ferrarese è quella che fa entrare “nel vivo” del cicloviaggio, si sviluppa lungo piste ciclabili e muove dal centro della città per tutto corso Giovecca, fino a giungere alla Prospettiva, l’arco trionfale fatto erigere dal Maestrato dei Savi di Ferrara nel 1703, quindi verso le mura.