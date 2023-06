Dal Rinascimento a Ramazzotti "Carte vincenti per il tutto esaurito"

Nuove importanti prospettive per il turismo Estense sono state prodotte dalle recenti iniziative contenute nella Borsa del Turismo "Città dell’Emilia-Romagna". Da una, in particolare, gli operatori del settore si aspettano molto: l’educational che l’altro giorno ha portato a Ferrara un gruppo di qualificati tour operator provenienti da Francia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti che hanno potuto ammirare le molteplici bellezze di un centro storico unico. La rilevanza dell’incontro-visita è duplice perché da un lato consente già di proporre agli operatori una specifica offerta e dall’altra si "semina" proficuamente facendo conoscere le qualità del nostro territorio a chi, poi, potrà a sua volta proporle all’immenso pubblico delle principali nazioni estere. Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore generale di Ascom Confcommercio Davide Urban che sottolinea il ruolo di primo piano del turismo "una delle leve più importanti per la ripresa e lo sviluppo della città e dell’intero territorio provinciale". L’iniziativa di promo commercializzazione, aggiunge, "vede l’intervento della Confcommercio regionale da sempre attenta al tema turistico. Ferrara ha una scenografia monumentale che ha pochi pari, e in particolare sul Rinascimento in riferimento al quale si sta concludendo la prestigiosa mostra dedicata ai pittori Lorenzo Costa ed Ercole de Roberti ai Diamanti. La città inoltre ha in cantiere per i mesi di giugno e luglio una fitta serie di eventi musicali di alto livello che costituiranno l’occasione per conoscere da vicino le eccellenze di Ferrara". Alcune serate, a cominciare da quella con Eros Ramazzotti, è prevedibile che porteranno il "tutto esaurito" negli alberghi, tali da proseguire, dice ancora Urban, la positiva serie iniziata con il grande evento che ha visto protagonista Bruce Springsteen. Va da sè che l’educational rappresenti un importante strumento per accrescere il valore del turismo per una città che si sta impegnando fortemente per moltiplicare le presenze e le permanenze degli ospiti e con esse le prenotazioni negli alberghi e la frequentazione di ristoranti e negozi con un’offerta integrata nel segno di shopping, gastronomia e svago di qualità. Il tutto con possibili forti legami con il turismo della costa che, conclude Urban, è pronta ad accogliere i turisti.

Alberto Lazzarini