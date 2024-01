Dal rischio chiusura al rilancio: "Piscina a quota 1.300 iscritti"

Dopo i timori estivi della chiusura, la piscina sta tornando ad attrarre sempre più sportivi e non, sia per la capacità dei tanti bravi e qualificati istruttori, sia per un impegno economico che il comune di Codigoro ha deciso di fare investendo, quasi un milione di euro, per lavori di efficientamento energetico e riqualificazione edilizia su un impianto che palesa i 25 anni di vita. Attualmente la frequentano oltre 1.300 iscritti o quantomeno donne e uomini che passano qualche ora a nuotare all’interno della struttura dove operano sei dipendenti affiancati da una trentina di collaboratori, oltre a due persone dedite alle pulizie. Si aggiungono a questi lusinghieri dati la sessantina di atleti che praticano agonismo nelle discipline di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato, seguiti da preparati allenatori. Un rilancio cominciato con la gestione della nuova società, la padovana Swim Project, che la gestirà fino al maggio del prossimo anno, dell’impianto di viale Resistenza che dispone di due vasche gemelle una coperta e l’altra scoperta di 400 metri quadri, alle quali se ne aggiunge un’altra di 100 metri, con una profondità di 60 centimetri. Recentemente sono state effettuate manifestazioni per aiutare e promozionare l’Avis nella raccolta del sangue a dimostrazione che non c’è solo nuoto, nelle varie forme, ma anche solidarietà. Tante le proposte di corsi di nuoto per ogni età, a quelli "Prime Bolle" rivolto ai bimbi dai 4 ai 48 mesi. C’è poi tutta la categoria dei corsi Acquafitness, che comprendono: acquagym, hidro bike, speedy gym ed hidro gym. Infine possibilità di lezioni di recupero funzionali post intervento o a seguito di infortunio e per disabili.

cla.casta.