"Dal ristorante al grande schermo Itinerari per rilanciare il cinema"

Conto alla rovescia per la nuova programmazione al cinema Apollo. Il 4 gennaio si parte con ’I migliori giorni’, commedia amara diretta da Massimiliano Bruno e ’Tre di troppo’, mix tra riflessioni e risate. Prima di guardare avanti traccia un bilancio Simona Salustro, titolare della società che gestisce l’Apollo, delle feste che si sono da poco concluse. "Nei giorni canonici delle festività è stato confermato il trend positivo registrato nel periodo natalizio – spiega – con un balzo rispetto all’anno precedente molto consistente, anche del 40 per cento". Luci e ombre. "Purtroppo – aggiunge – rispetto al 2019, l’ultimo anno prima della pandemia, il settore continua a registrare un forte calo che si asseta anche sul 50% in meno di presenze". A soffrire di più è soprattutto il mercato italiano. In Francia e Germania, paesi di riferimento, il calo si assesta rispettivamente su meno 35% e meno 30%. "Tanti i fattori che pesano – sottolinea –. C’è la crisi, le persone hanno meno soldi in tasca, l’inflazione è tornata a salire. Ma ci sono anche strozzature che possono essere risolte. Un esempio. In Italia dall’uscita di un titolo al cinema alla diffusione su piattaforma devono trascorrere solo 45 giorni, sul mercato globale questo lasso di tempo è ben più alto. Si parla di una media di 180 giorni". Regole che fanno male al cinema italiano, che le associazioni di categoria hanno chiesto a gran voce di rimuovere. "Siamo sulla strada giusta – è ottimista Salustro – , ma c’è ancora tanto da fare per riuscire a far risorgere e risollevare la settima arte". Le idee ci sono. "Stiamo cercando – la sua proposta – di incentivare il pubblico, gli spettatori a ritornare al cinema anche d’estate, un’abitudine che è un po’ andata perduta". Tra gli obiettivi anche quello di creare un percorso virtuoso che abbia come tappe sapori, il bello dell’arte e la magia del cinema. "Gli eventi – spiega – che portano gente in città fanno da volano anche per il cinema. Non sarebbe male studiare, anche con il convolgimento del Comune che si è sempre mostrato vicino al mondo della cultura e dello spettacolo, studiare dei percorsi, degli itinerari che propongano ristorante, museo e cinema. In questa ottica si potrebbe anche proporre uno sconto sul biglietto al turista che magari è stato a pranzo o a cena in quesi locali che aderiscono al progetto. Sarebbe un’occasione per far arrivare più visitatori ed anche per dare una spinta al cinema, un mondo che unisce la magia del sogno con la cultura".