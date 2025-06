Dal sisma alla rinascita. Chiesa ferita dalle scosse. La prima messa, una festa

E’ domenica 15 giugno, 10.30, ieri. Sono trascorsi 13 anni dalla ferita inferta dal terremoto del 2012. All’altare il vescovo Gian Carlo Perego accoglie una comunità, quella di Vigarano, che si è ritrovata, che è tornata nella sua chiesa, gremite le navate della Natività della Beata Vergine Maria. Suonano le campane, la gente prega. E’ una doppia festa, nelle piazze e strade i profumi della sagra dedicata al patrono Sant’Antonio.

"Un grazie di cuore a tutti i parroci che si sono succeduti e che hanno accompagnato questa lunga attesa, da don Paolo, instancabile e presente ogni giorno, don Giacomo, don Andrea, don Graziano, e soprattutto il nostro vescovo che ha voluto essere con noi, che ha celebrato la messa d’inaugurazione". La prima messa, il paese non dimentica, volge lo sguardo al passato. Era il 20 maggio, una scossa scuote l’Emilia. Il 29 di nuovo l’incubo. La terra trema, si stacca la facciata della chiesa della Natività della Beata Vergine Maria. Da allora sono trascorsi 13 anni, una ferita che si rimargina. Fino all’altro giorno operai e tralicci lassù, alti fino al cielo. Il restauro è terminato, capolavori e profumo d’incenso, preghiere tra quelle navate rimaste a lungo vuote. Monsignor Stefano Zanella, direttore dell’ufficio tecnico della diocesi Ferrara-Comacchio, ha seguito il lungo percorso. Forte l’emozione di don Massimo Manservigi e dei parroci di questi lunghi anni, che hanno ’vissuto’ la perdita della chiesa. "E’ stata una giornata bellissima, emozionante per Vigarano Mainarda – le parole del sindaco Davide Bergamini, in prima fila tra i banchi –. Dopo 13 anni dalla ferita inferta dal terremoto del 2012, la nostra chiesa è stata finalmente restituita alla comunità. Rivedere tante persone varcare la soglia di quella che è da sempre la casa spirituale del nostro paese è stato un momento di grande commozione. La chiesa torna ad essere un punto centrale della nostra vita comunitaria, un simbolo della nostra fede cristiana, della nostra storia e delle nostre tradizioni. Il restauro ha saputo coniugare sicurezza e memoria. L’edificio è costruito secondo i più moderni criteri antisismici, ma conserva elementi autentici del passato che raccontano la nostra identità. Ne sono un esempio le panche, perfettamente restaurate, che tornano a vivere nello stesso luogo che ha accompagnato tante generazioni. È stato significativo vedere tanti giovani entrare per la prima volta nella nostra chiesa perché chi era bambino nel 2012 oggi ha potuto vederla e viverla, comprendendo quanto sia importante questo luogo per la nostra comunità".

Mario Bovenzi