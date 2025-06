Dal sisma rinasce un pezzo di storia. Rocca Possente pronta ad aprire

La Rocca Possente di Stellata, facente parte dell’area Patrimonio Unesco “Ferrara, Città del Rinascimento e il suo Delta del Po”, sta per essere definitivamente restituita alla comunità dopo i lavori di restauro post-sisma e di miglioria dell’immobile. L’inaugurazione istituzionale, alla quale ho il piacere di invitarvi, si terrà il 26 giugno dalle ore 18.30 al parco golenale della Rocca Possente di Stellata. La cerimonia inizierà con gli interventi delle autorità, cui faranno seguito spettacoli artistici e un aperitivo offerto dall’Amministrazione comunale. L’inaugurazione costituirà un momento centrale per la storia della comunità di Bondeno. La Rocca Possente, infatti, rappresenta un edificio iconico del territorio e racchiude secoli di storia in cui la Città ha assunto il ruolo determinante di crocevia per il passaggio di merci e persone. Pesantemente danneggiata dal sisma del 2012, la Rocca diventa adesso anche un emblema della ricostruzione e della rinascita di un territorio che ha sofferto molto ma ha saputo rialzarsi con spirito di unione, fratellanza e solidarietà. L’intervento finale è stato finanziato per 352mila euro dalla struttura del commissario regionale delegato all’emergenza post sisma e per quasi 37 mila euro dal Comune di Bondeno. Ha compreso il consolidamento e il restauro delle quattro facciate e della terrazza, l’illuminazione e gli impianti, il consolidamento delle volte e del piano interrato. Così il sindaco Simone Saletti: "Un edificio iconico del territorio, che lo caratterizza e che restituisce immediatamente l’idea di quanto Bondeno sia stato nei secoli un crocevia fondamentale per il passaggio di persone e merci".