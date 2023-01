Dal Sol Levante al palco dell’Abbado "Io, violinista naif"

"Mi ritengo un violinista naif: mi piace contaminare la musica, mantenendo una base classica. Base classica, con un tocco moderno, dal pop al folklore". Il violinista Alberto De Meis è arrivato per la prima volta a Ferrara, in occasione del concerto che si terrà al Ridotto del Comunale mercoledì, 11 gennaio, alle 20.30 (biglietti in vendita dal 5 gennaio). Artista ecclettico e di grande versatilità, De Meis eseguirà brani di Astor Piazzolla, colonne sonore di Ennio Morricone e Nino Rota, per poi passare a composizioni folkloristiche e a celebri brani di autori classici. Tra questi, la ‘Danza delle spade’ di Aram Khachaturian, il ‘concerto di Aranjuez’ di Joaquin Rodrigo, la celeberrima Czarda di Vittorio Monti, rivisitati in chiave pop. Il programma si annuncia di forte impatto d’ascolto, grazie alla già anticipata scelta di un repertorio crossover, comunicativo e immediato, in grado di coinvolgere il pubblico senza barriere di genere musicale. E la stessa vita di De Meis sembra avere poche barriere: diplomatosi al conservatorio de L’Aquila, frequenta a Salisburgo il corso superiore di perfezionamento al Mozarteum. Quindi è in Giappone, dove attualmente risiede, per esibirsi in teatri prestigiosi come il Tokyo Opera City o all’Osaka Symphony Hall. Tiene concerti anche negli Usa e nelle Filippine.

In Italia, ha modo di suonare con Luciano Pavarotti, Carlo Bergonzoni e Katia Ricciarelli. Più volte ospite Rai e di Tv Capodistria, ha inciso per Sico Records vari cd, con l’Alberto De Meis Quintet e da Solista. "La mia – spiega il violinista – è una musica eseguita a tutto tondo. In questo concerto mi accompagnerà un ospite speciale: il pianista Vanni De Stefani". "Io e Vanni abbiamo suonato per tanti anni insieme nei caffè storici di Piazza San Marco, a Venezia". Altro ospite speciale, che sta accompagnando Alberto De Meis nella sua tournée italiana, è il dj Mattia Mantoan (in arte PentiumDj), ragazzo affetto da amiotrofia spinale, che durante il concerto si occuperà del service (audio, video, luci). Mantoan sta studiando al Conservatorio di Rovigo, in attesa di partire, nell’estate 2023, per un viaggio a scopo benefico, passando anche per Ferrara, su una carrozzina elettrica modificata da professionisti, "per dimostrare che la disabilità non è un limite: i limiti ce li poniamo noi nella testa". Durante il viaggio, saranno eseguiti dei concerti live: il ricavato dei concerti sarà devoluto alle associazioni delle città che, di volta in volta, ospiteranno una tappa.

f. f.