Dal Summer Festival alla Romagna Aiuti per la ricostruzione a Cervia

Il Ferrara Summer Festival scende in campo a fianco della Romagna colpita dall’alluvione. Domenica sera – prima del concerto di Fiorella Mannoia e Danilo Rea – sulla terrazza laterale che si affaccia su piazza Trento Trieste la cantina Santero, sponsor dell’ evento, ha presentato una nuova bottiglia di spumante limited edition decorata dall’artista Diego Bormida. Il ricavato della vendita andrà al recupero delle saline di Cervia gravemente danneggiate dall’ondata di maltempo. Bormida ha ritratto la salina, in bianco e nero, e sullo sfondo i colori dell’alba e dell’arcobaleno, come simbolo di rinascita. Seimila le bottiglie previste che usciranno dalle linee di produzione con questa speciale grafica, per un ricavato complessivo di 25mila euro. Valore che il produttore raddoppierà per donare complessivi 50mila euro alla causa della ricostruzione.

Santero restituisce così la solidarietà ricevuta nel 1994, dopo l’alluvione nel Monferrato, "nel segno – ha spiegato l’artista – della comune appartenenza al patrimonio Unesco" sia dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte, sia del delta del Po. "Lo fa – ha precisato Bormida – con un’iniziativa nel segno dell’arte e della vicinanza ai territori". Alla presentazione ufficiale della speciale bottiglia della solidarietà, con l’artista, hanno partecipato – accolti dall’ organizzatore Fabio Marzola –, tra gli altri il sindaco Alan Fabbri, l’assessore regionale Paolo Calvano, il deputato Mauro Malaguti, rappresentanze del comando provinciale di carabinieri, della guardia di finanza e della direzione dell’agenzia delle entrate. Una platea di duemila persone è stata trasportata da una delle voci più amate della musica italiana, resa ancora più emozionante dall’accompagnamento al piano del compositore Danilo Rea.