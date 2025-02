Dal Teatro Smeraldo all’Ariston. Falciano e Vitali con Jovanotti

Dal Cinema Teatro Smeraldo di Portomaggiore al Teatro Ariston di Sanremo il passo non è breve. Lo sanno bene Francesco "Franz" Falciano e Fabrizio Vitali, tra i batteristi di Rockin’ 1000 che si sono esibiti l’altra sera al Festival durante l’esibizione di Jovanotti. "In quella piazza – commenta con un pizzico di orgoglio l’assessore Gian Luca Roma – era presente un ’pezzettino’ di Associazione "Arrivo in ritardo per le prove Ciao Ciao Ieie" – Sicuramente Ieie era al vostro fianco a fare casino, non ho dubbi. Tantissima roba, complimenti ragazzi".

"Ieie" era un chitarrista celebre a livello emiliano, morto prematuramente alcuni anni fa, ma non dimenticato, a cominciare da Gian Luca Roma, amico e chitarrista di quella band, che ha costituito l’associazione a suo nome, che ha organizzato tanti concerti al Teatro Smeraldo di Portomaggiore. "Ho voluto onorare l’occasione con qualcosa di festoso e di unico che fosse una sfida anche per me e per la mia squadra. Loro sono fantastici e si sono gettati con noi nell’avventura. Poi una volta partito ’l’ombelico’, tutto si è messo in fila nel disordine perfetto che mi è congeniale", ha sottolineato sui social Jovanotti.

L’artista è stato il superospite del Festival. Durante la prima serata, in onda su Rai 1, il cantante ha regalato al pubblico un medley dei suoi grandi classici. La sua performance, iniziata all’esterno dell’Ariston, con i Rockin’ 1000, è continuata all’interno del Teatro, accolto dal pubblico.