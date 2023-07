Dal terremoto alla grandinata Ceramica colpita ancora Manuzzi: "Danni per milioni, ma tutto questo non ci fermerà"

di Cristina Rufini

"Fondamentale che arrivino gli aiuti alle imprese, ma al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che ieri (mercoledì, ndr) ha visitato la nostra azienda abbiamo chiesto di pensare soprattutto ai tanti privati cittadini che hanno subito ingenti danni a tetti, auto, impianti fotovoltaici: perché è importante che arrivino gli aiuti e in tempi brevi, senza lungaggini burocratiche". A parlare è Filippo Manuzzi, ceo di Ceramica Sant’Agostino e vicepresidente del settore ceramica di Confindustria. Anche la sua azienda, dopo la devastante grandinata di sabato scorso, ha subito ingenti danni, undici anni dopo quelli pesantissimi del terremoto. Ma lo spirito, oggi, è fare il punto della situazione e guardare avanti, anche sul versante della transizione energetica.

Una furia incredibile quella

di sabato scorso?

"Guardi non ero in azienda, ma chi c’era mi ha detto di una situazione incredibile. Le dico solo che sono venuti giù chicchi di grandine enormi, ne abbiamo pesato uno ed era di 750 grammi, piombato al suolo a duecento chilometri orari. Può immaginare. E qui registriamo l’aspetto fortunato, se così possiamo definirlo, che pur c’è stato: nessuna vittima, né feriti gravi. Quasi incredibile. Quanto ai nostri danni, al momento è difficile fare una stima esatta o comunque anche approssimativa. Solo dopo avere riparato tutto, potremmo stabilirlo con esattezza. Ovvio che stiamo parlando di milioni di euro".

Quali i danni maggiori?

"É andata distrutta una gran parte del fotovoltaico già installato, ammaccati parecchi migliaia di metri quadrati di pannelli coibentati che sono a copertura dei capannoni. Sono stati rotti decine di traslucidi e molte finestre, oltre ad esserci state infiltrazioni di acqua all’interno, senza che questo abbia causato lo stop al ciclo produttivo, ma qualche rallentamento sì. E poi tutte le auto dei dipendenti che erano al lavoro. Da buttare anche una parte dei semilavorati, dei prodotti che avevamo stoccato in magazzino. Ma capiremo bene la reale entità solo a riparazioni ultimate e per questo ci vorrà del tempo. Abbiamo le nostre assicurazioni, ma anche in questo caso dobbiamo capire se riusciranno a coprire tutto o solo una parte. Insomma ci aspetta un lungo lavoro di conti e di valutazioni, che ci saremmo risparmiati molto volentieri, soprattutto in un periodo in cui il settore certo non brilla come lo scorso anno".

Il settore della ceramica è tra quelli ritenuti ’termici’, accusati di essere in parte responsabili di inquinare...

"Indubbiamente per produrre la mia azienda deve bruciare. Innegabile, anche se la percentuale di emissioni riconducibile alle imprese termiche è bassa, ma certo insieme ai riscaldamenti domestici, alle auto e ad altri comportamenti umani ci siamo anche noi. A questo punto, se mi permette vorrei però fare un discorso più ampio".

Ci dica...

"La soluzione del problema non può essere solo fare la guerra alle emissioni, in questo caso parlo prevalentemente come vice presidente di settore: il costo della transizione energetica, passaggio su cui siamo d’accordo come comparto industriale, su cui peraltro stiamo facendo test e investimenti, non può gravare solo sull’industria europea. Se così sarà il rischio è la perdita di 2530mila posti di lavoro in Italia e fino a centomila in Europa, solo nel settore delle ceramiche. Milioni unendo altri comparti ritenuti dannosi. Poi però, trattandosi di materie irrinunciabili – e non parlo solo di ceramica, ma anche di vetro, carta solo per fare alcuni esempi – dove andremo ad acquistarle? In Paesi terzi che li producono con standard di qualità, tecnologici, etici e di condizioni lavorative altamente inferiori alle nostre. E gravate dai costi e dall’inquinamento del trasporto via nave che aumenterebbe quindi quelle emissioni che vogliamo combattere. Con l’unico guadagno di avere perso, in Europa, posti di lavoro e sviluppo tecnologico.".

Dunque, che cosa chiedete?

"Per tutto questo chiediamo che la politica – e l’informazione nel trasmettere il messaggio – capisca il reale problema e trovi soluzioni con tempi e modi idonei, senza fare una sterile caccia alle streghe. Prima che sia troppo tardi, perché una volta chiuse le aziende non riapriranno".