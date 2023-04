Dal Texas a Nazioni Irondelta, tutto pronto

È tutto pronto per l’ottava edizione di Irondelta – Medio di primavera, in programma per sabato a Lido delle Nazioni. L’evento, organizzato da Ferrara Triathlon Club con il patrocinio del Comune di Comacchio, prevede 1,9 chilometri a nuoto, 90 chilometri di bici e 21 chilometri di corsa. Un appuntamento storico per Comacchio, quello che è stato presentato nella mattinata di ieri a Palazzo Bellini dal presidente del Ferrara Triathlon Club Paolo Temporin e dall’assessore allo Sport, Cultura e Turismo Emanuele Mari. "Si tratta di una manifestazione – spiega Temporin – che ha visto crescere l’interesse nel tempo: i triatleti, che per definizione amano la natura, hanno scoperto che si tratta di un luogo ideale dove svolgere le gare. Il nuoto nelle acque del Lago delle Nazioni, la bici tra gli specchi vallivi del Parco del Delta lungo la strada Panoramica Acciaioli e la corsa immersi nell’atmosfera della pineta di Volano. I partecipanti potranno ammirare tutto questo". E non solo loro. Novità di quest’anno, è la trasmissione in diretta streaming della gara. Le riprese saranno realizzate grazie ad un operatore che seguirà le competizioni ed un drone per i sorvoli, con una regia che curerà il montaggio delle immagini. Un’operazione che abbraccia la promozione del territorio, consentendo a coloro che non partecipano all’evento di godere delle straordinarie ambientazioni offerte dal territorio. Sono attesi trecento atleti di alto livello provenienti da diverse regioni italiane, anche di caratura internazionale. Tra loro la triatleta austriaca Gabriele Obmann, che vanta un personale sulla distanza Ironman di 8h 38’ (tempo tra i migliori europei in campo femminile) ed Alessandro De Gasperi, atleta di primissimo ordine sulle lunghe distanze che prenderà parte al Medio di primavera per prepararsi al meglio all’Ironman che si terrà in Texas il 22 aprile. "Si tratta di un evento importante – spiega Mari – al quale, come amministrazione comunale, vogliamo dare visibilità. Irondelta vanta la presenza di atleti di livello che si preparano per competizioni di caratura internazionale come gli ‘Ironmen’ e che vengono da noi a prepararsi con il medio di primavera". L’appuntamento sabato alle 9.30, con partenza dal Village Hotel Spiaggia Romea di Lido delle Nazioni. La conclusione attorno alle 15.30 con le premiazioni. Un evento sportivo, dunque, ma anche una grande festa per il territorio, che si conferma meta non solo turistica, ma anche per lo sport. Al via ci sarà l’assessore Emanuele Mari.

Valerio Franzoni