"Dal verde alle panchine pulite, rinasce il Giardino Zanandrea" Il Comune scende in campo

Con un primo evento all’interno del Giardino dello Zanandrea, l’amministrazione comunale ha voluto dare un segnale forte di rilancio di quel luogo. "Con l’esibizione della banda Rulli Frulli, poi andata anche in giro per la città, si sono voluti lanciare i lavori che interesseranno il giardino – ha spiegato l’assessore Silvia Bidoli –. Lavori che sono in parte già iniziati e che hanno riguardato la sistemazione del verde, le panchine ripulite. Poi partiranno gli interventi più importante, mettere a posto i due cancelli principali, l’installazione di luci, telecamere e la sistemazione dell’impianto elettrico predisponendolo già eventuali concertini". E novità riguarderanno anche il monumento ai Caduti. "E’ prevista la pulizia del muro del monumento – spiega –, è rovinato e sarà pulito, togliendo il muschio. Il portone principale, quello sotto l’arco, attraverso i lavori vedrà eliminato il gradino così che si possa aprire e dare accesso al giardino da lì. L’idea è che diventi una terza piazza, un punto verde vicinissimo al centro storico con tutta una serie di potenzialità". Una nuova piccola piazza nel cuore della città anche per rivitalizzare e riqualificare tutta quella zona.

"È un altro pezzetto che va ad aggiungersi a tutto il percorso di rivitalizzazione che stiamo attuando – prosegue – dalla pinacoteca, a via Matteotti che col controllo di vicinato e le iniziative sta migliorando. L’idea è di tornare a vivere quella zona riappropriandocene. Oltretutto la previsione di riapertura della pinacoteca è l’autunno. L’obiettivo è rivitalizzare poi il luogo con una serie di attività, in collaborazione anche con il Centro anziani, la Fondazione Zanandrea. Vorremmo così lanciare questo messaggio di inclusività culturale e sociale di riappropriazione di un luogo che non era più nostro e che speriamo che le persone tornino a viverlo oltre al fatto che, questo lavoro di sistemazione e apertura, permetterà anche al centro anziani di poter fare qualche attività anche nel giardino, attività utile a raccogliere i fondi necessari per estinguere il mutuo che hanno contratto per la sistemazione della loro nuova sede".

l. g.