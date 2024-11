’Dal verso al segno’, in municipio una mostra in ricordo di Pazzi

È stata inaugurata ieri, tra la Sala del Plebiscito e la Sala dell’Albo Pretorio della Residenza Municipale, la mostra d’arte e poesia ‘Dal Verso al Segno’, per ricordare lo scrittore Roberto Pazzi ad un anno dalla sua scomparsa. L’evento, a cura dell’Associazione Culturale Ferrara Pro Art con la collaborazione del Comune di Ferrara, rende omaggio allo scrittore attraverso le opere di diciassette artisti della città, ciascuno dei quali ha interpretato una poesia di Roberto Pazzi tratta dall’antologia ‘Un giorno senza sera’ (La nave Di Teseo, 2020). "Con una scrittura visionaria – commenta l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – Roberto Pazzi esplora dimensioni metafisiche che trascendono il quotidiano e toccano l’eterno. Il suo legame con Ferrara mostra come la geografia possa farsi elemento metafisico, trasformando la città estense in fonte d’ispirazione. La mostra celebra la sua opera attraverso artisti contemporanei che condividono il suo intento di cercare bellezza e trascendenza in ogni cosa. Le opere esposte non sono solo omaggi, ma reinterpretazioni visive dei temi cari a Pazzi". Ha aggiunto Riccardo Roversi, dell’associazione Pro Art: "L’atmosfera, la suggestione, l’arte e la cultura di Ferrara sono all’origine dell’amore di Roberto Pazzi per questa città. Ferrara, a un anno dalla sua scomparsa, ricambia il lustro che egli le ha reso nel corso degli anni.

La mostra ’Dal verso al segno’, allestita a cura dell’Associazione Pro Art, coinvolge infatti un corposo gruppo di artisti ferraresi, che con le loro opere tributano al poeta il giusto omaggio che la loro sensibilità e creatività ha interpretato in variegate forme". Pluripremiato interprete della linea fantastico-visionaria della letteratura del Novecento, Roberto Pazzi - per anni editorialista di QN-il Resto del Carlino – è una delle figure cardine della narrativa e della poesia italiana degli ultimi decenni. La prolungata presenza a Ferrara ha intensamente nutrito la sua ispirazione: l’innata curiosità per ogni aspetto della vita e la vocazione visionaria e sognatrice del suo immaginario ha trovato terreno fertile nella città metafisica. L’atmosfera inconfondibile del capoluogo estense e il suo straordinario patrimonio ricorrono nelle immagini della sua scrittura poetica e della sua opera letteraria. La città gli restituisce un commosso omaggio attraverso lo sguardo e la mano di artisti ferraresi che hanno reinterpretato il suo testo poetico con una sensibilità affine. La mostra si sviluppa attraverso il serrato confronto tra le opere e le poesie di Pazzi a cui si sono ispirate, nelle sale dell’edificio simbolico della cittadinanza e della storia estense. Gli artisti partecipanti sono Nedda Bonini, Maurizio Bonora, Paola Bonora, Daniela Carletti, Gianni Cestari, Marcello Carrà, Giorgio Cattani, Mara Gessi, Claudio Gualandi, Gianni Guidi, Guido Marchesi, Rita Mazzini, Alfredo Pini, Sima Shafti, Amir Sharifpour, Nando Stevoli, Sergio Zanni.

La rassegna è corredata da un catalogo con testi di Marco Gulinelli, Lamberto Donegà, Emanuela Calura, Lucio Scardino, e Stefano Baldrati. La rassegna è aperta al pubblico, a ingresso libero, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Nel periodo di apertura della mostra è in programma un incontro di approfondimento: martedì 26 novembre, alle 16 alla Sala dell’Arengo della Residenza Municipale, Alberto Bertoni, professore ordinario dell’Università di Bologna, terrà una conferenza sul testo poetico di Roberto Pazzi.