‘Dal Verso al segno’, rivive Pazzi

‘Dal Verso al segno’, mostra d’arte e poesia per ricordare lo scrittore Roberto Pazzi ad un anno dalla sua scomparsa. Oggi, alle 16, nella Sala dell’Arengo della Residenza Municipale, conferenza dedicata all’opera poetica dello scrittore e poeta Roberto Pazzi. Il prof Lamberto Donegà tra i curatori dell’evento. Alberto Bertoni, professore dell’Università di Bologna, terrà una conferenza sul testo poetico di Roberto Pazzi. L’incontro organizzato dall’associazione culturale Ferrara Pro Art con la collaborazione del Comune. La mostra, nella sala del Plebiscito e nella sala dell’Albo Pretorio della Residenza Municipale di Ferrara, è stata inaugurata nei giorni scorsi. L’evento rende omaggio allo scrittore attraverso le opere di 17 operatori delle arti visive della nostra città, ciascuno dei quali ha interpretato una poesia di Roberto Pazzi tratta dall’Antologia ’Un giorno senza sera’ edita da La Nave Di Teseo nel 2020. "Con una scrittura visionaria, Roberto Pazzi esplora dimensioni metafisiche che trascendono il quotidiano e toccano l’eterno. Il suo legame con Ferrara mostra come la geografia possa farsi elemento metafisico, trasformando la città estense in fonte d’ispirazione", commenta l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli.