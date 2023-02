Dal Woodstock party soldi per i più piccoli

RENAZZO

Divertire sapendo di fare qualcosa di buono per chi ha bisogno è ciò che ha mosso i ragazzi del Woodstock party di Renazzo che ora tirano le somme della 25a edizione. "Dopo la pausa causata dalle restrizioni pandemiche, il Woodstock party è tornato a svolgersi nella sua versione originale - dicono - Un ritorno di grande successo. Il festival musicale Renazzese nei suoi tre giorni ha visto calcare sul proprio palco dieci gruppi musicali, e tantissime persone sono passate al Parco dei Gorghi per godersi una serata in compagnia ascoltando ottima musica dal vivo, sorseggiando qualche birra fresca e gustando buon cibo. Questa buona partecipazione, insieme al sostegno degli sponsor, e al lavoro di numerosi volontari ha permesso all’Associazione Woodstock Team di devolvere buona parte dei guadagni in beneficienza". E spiegano i progetti che hanno potuto sostenere.

"Gli utili di questa edizione sono di un valore pari a 8.376 euro, di questi 2.176 euro faranno parte del fondo cassa necessario per sostenere le prime spese del Woodstock party 2023 – dicono i ragazzi – i restanti 6.200 euro sono stati devoluti in beneficienza. Queste le donazioni effettuate: 3.200 euro per l’acquisto di un apparecchio per il test rapido della PCR Point of Care, per i reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale UOC del Policlinico Sant’Orsola, 1500 euro a Bimbo Tu, associazione per i bambini colpiti da malattie al sistema nervoso centrale e tumori solidi, mille euro a padre Guido, per sostenere gli studi universitari di ragazzi in Tanzania. A questi sono stati aggiunti 250 euro ricavati durante l’iniziativa "Riempiamo il Palazzo" promossa dalla Benedetto XIV e 500 euro alla Parrocchia di Renazzo".

Laura Guerra