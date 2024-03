Dalla bici di Leonardo alle navi. Un mondo in miniatura si svela

Il vicesindaco Nicola Lodi ha tagliato il nastro della mostra del modellismo aperta al pubblico dal 12 al 26 marzo, realizzata dal Circolo culturale gruppo modellisti Ferrara nella Sala dell’Albo Pretorio del Palazzo Comunale.

"E’ un grande onore – spiega il vicesindaco Nicola Lodi – ospitare nella residenza municipale il grande lavoro del Gruppo Modellisti di Ferrara. L’associazione nasce dalla passione dei loro soci che, negli anni, si sono specializzati nella realizzazione di piccole opere d’arte di grande valore storico e culturale. Ringrazio il presidente, il vicepresidente e il segretario del Gruppo Modellisti Asd Franco Ragazzi, Mauro Boldrini, Mario Lupi ed Enrico Meneghello per aver allestito una mostra così ricca e interessante". La mostra è composta da numerose opere e da una sezione dedicata a Biciclette d’epoca di diverse nazionalità del periodo 1791-1881, in scala 1:12, a partire dal Prototipo realizzato da Leonardo da Vinci. Ancora, una sezione di disegni su tela con tecnica all’acrilico ispirati ad artisti e fotografi contemporanei. Infine, diorami che rappresentano alcuni luoghi, posti e momenti della Seconda Guerra mondiale, con riproduzioni in scala di aerei bellici, civili e militari antecedenti.