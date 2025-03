Dalla Bohème alle sfilate di moda. Una ballerina sul tappeto rosso

Federica Raminelli, 41 anni, si è fatta avanti danzando lungo le strade della vita. Così si racconta: "Sono 20 anni che insegno danza, i miei corsi ’Soul Ballet’ sono stati creati da me dal nulla. E ogni anno porto i miei spettacoli sul palco del teatro De Micheli, a Copparo, e al Comunale di Ferrara per Unicef".

Passi di danza e solidarietà, un sentiero che porta al sorriso di una ragazzina. "All’età di 18 anni – fa un salto al passato – ho vinto una borsa di studio al centro Ials di Roma". E’ un salto in avanti, gli occhi al sogno di ballerina. Che in realtà comincia molto prima. "Dall’età di 4 anni ai 16 ho studiato danza classica al Teatro di Adria con i maestri Markovjch e Köllner, poi a Ferrara con Luisa Tagliani". Non solo danza. "Sono laureata – racconta – in Discipline Teatrali all’Università di Lettere e Filosofia di Bologna, ho un diploma Asc a livello Nazionale come insegnate di danza Classica di I e II livello ottenuto a Roma". Di nuovo il sogno, che illumina il suo percorso. "Nel 2014/15 ho effettuato un’audizione presso Teatro Grande di Brescia come mima e ballerina per l’opera lirica ’La Bohème’. La mia passione per la danza e l’arte – svela – proviene dalla mia famiglia".

Il papà (dirigente scolastico in pensione) e la mamma (ex impiegata all’acquedotto) fin da giovani hanno sempre dipinto ("arte che mi hanno trasmesso", afferma) e suonato il piano. "Mio fratello Gianmaria (siamo 4 fratelli) è diplomato al Conservatorio di Ferrara". Scarpette e colori. "A Novembre nella Sala Civica Alda Costa di Copparo e grazie alla Proloco, ho avuto la possibilità di esporre la mia prima mostra di quadri". Dai quadri ai vestiti. "Faccio l’indossatrice e sfilate di moda".