Dalla California al Torrione, stasera Will Bernard sul palco

Torna sul palco del Torrione, questa sera alle 21.15, il chitarrista californiano Will Bernard, musicista che vanta una carriera ricca di importanti collaborazioni nei più svariati ambiti della scena statunitense. In quest’occasione torna ad esibirsi con Gioele Pagliaccia alla batteria e al contrabbassista Danilo Gallo, fondatore del collettivo El Gallo Rojo. L’evento è curato da Jazz Club Ferrara per la rassegna musicale ’Ferrara in Jazz’. Il chitarrista californiano Will Bernard vanta una carriera ricca di importanti collaborazioni nei più svariati ambiti della scena statunitense. Negli anni ‘90 fa parte dei gruppi Hieroglyphics Ensamble e J. T. Kirk, progetti in bilico tra jazz, hip hop, wourld music ed elettronica. Parallelamente lavora stabilmente con il trio di Stanton Moore. Le sue collaborazioni, nel corso del tempo vanno da Dr. Lonnie Smith, a Tom Waits, Dr. John e John Medeski a dimostrazione della sua capacità di adeguarsi ai diversi contesti espressivi. Dal 2000 inizia la sua carriera di band leader, con formazioni variabili, ma con una predilezione per il trio con l’organo e per le sonorità soul jazz e R&B.

Al Torrione lo abbiamo ascoltato la prima volta in compagnia dell’organista Giulio Campagnolo e del batterista Gioele Pagliaccia (Idris Ackamoor & The Pyramids, Rosa Brunello, Vincenzo Vasi e Joe Lally), presente anche per questa sua ultima tournée. A completare il gruppo il bassista Danilo Gallo, fondatore del collettivo El Gallo Rojo, già al fianco di Marc Ribot, Enrico Rava, Francesco Bearzatti, Guano Padano e Jim Black.