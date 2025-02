"Dalla carta al web, binomio che aumenta la consapevolezza"

Luca De Angelis, amministratore delegato della lavanderia industriale argentana Dalta. Impresa leader nel settore ed eccellenza del territorio.

Come nasce l’idea di sostenere l’iniziativa Cronisti in classe? "Dalta, a maggior ragione da quando è stata rilevata dal gruppo Petrini-Ferraguti-Genesini, ha deciso di investire molto sulle giovani generazioni. A maggior ragione al giorno d’oggi, se vogliamo guardare al futuro con fiducia, dobbiamo creare le condizioni affinché siano il più possibile lavoratori e dunque cittadini consapevoli. L’iniziativa promossa da Qn-il Resto del Carlino si muove esattamente in questa direzione".

Dalta ha scelto di investire la carta stampata. "Certo, crediamo fortemente nel valore anche pedagogico oltre che formativo della lettura dei quotidiani cartacei. Il giornale di carta rappresenta un valore aggiunto per il percorso di formazione degli individui. Un baluardo che cerchiamo, per quanto possibile, di valorizzare. Ciò non toglie che anche la tecnologia sia importante, ma non come elemento sostitutivo rispetto alla carta stampata quanto più come elemento aggiuntivo. È il binomio di questi due fattori che può aumentare il livello di consapevolezza dei giovani lettori e, in questo caso, dei giovani cronisti che si cimenteranno in questo concorso".

Anche voi state facendo fatica a reperire personale qualificato e dunque cercate di sensibilizzare le giovani generazioni in questo senso? "Per noi, ribadisco, le giovani generazioni rappresentano una priorità. Peraltro, in azienda, cerchiamo spesso di ospitare scolaresche in visita anche nel solco di un impegno che abbiamo voluto rafforzare con l’associazione di categoria a cui siamo da sempre iscritti: Confartigianato. Le figure professionalmente qualificate sono oggettivamente più complesse da trovare. Motivo per cui, anche in Dalta, ci siamo focalizzati su una formazione sempre più specifica delle risorse interne. Risorse che, giorno dopo giorno, vanno incentivate a rimanere in azienda. Un ingrediente fondamentale di questa ricetta è proprio l’inserimento dei giovani nelle aziende. Ci crediamo fortemente".

Quali sono gli obiettivi che si pone l’azienda per l’anno appena cominciato? "Abbiamo stimato che investiremo una cifra superiore al fatturato. Questo a conferma di come la nostra volontà sia quella di far crescere sempre di più questa realtà. Abbiamo concluso l’acquisizione di un’altra lavanderia industriale nel bolognese, che porta la realtà di Dalta ad annoverare tra le sue fila oltre ottanta dipendenti. Ma l’investimento più significativo resta quello sulla formazione e sulle risorse umane. Motivo per il quale abbiamo deciso convintamente di aderire a Cronisti in classe".