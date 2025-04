Dalla Cattedrale al Meis, percorsi ebraici. Incontri con la storica dell’arte Lucia Bonazzi

La sezione ferrarese di Italia Nostra, in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah e grazie al sostegno economico di Coop Alleanza 3.0, progetto +Vicini, presenta ’Incontri e scontri. Percorsi ebraici a Ferrara’, itinerario strutturato in tre visite guidate, a cura della professoressa Lucia Bonazzi, storica dell’arte e vicepresidente di Italia Nostra Ferrara, per ricostruire la storia degli ebrei ferraresi, tra periodi di persecuzione e reclusione nel ghetto ed epoche felici di dialogo e scambio culturale.

Il primo dei tre percorsi partirà domani alle 10.30 dalla colonna di Borso d’Este in piazza, per poi proseguire con la visita al Museo della Cattedrale, dove ci si soffermerà su due opere con richiami alla tradizione ebraica: il Capitello del Battista e la Madonna della melagrana di Jacopo della Quercia. Il percorso si concluderà con la visita al ghetto.

Il secondo appuntamento, il 18 maggio, sarà interamente dedicato al Meis, visitando sia l’esposizione permanente che l’attuale mostra temporanea Bellissima Ester (foto). La terza tappa dell’itinerario si terrà il 25 maggio con la visita alla Pinacoteca Nazionale e al cimitero ebraico.

"Crediamo che questa iniziativa – ribadisce Giuseppe Lipani, presidente di Italia Nostra Ferrara – possa contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale della nostra città e offrire ai partecipanti un’esperienza preziosa. Il nostro intento è di diffondere la conoscenza dell’intenso e fecondo rapporto che Ferrara ha intrattenuto nei secoli con l’ebraismo, sensibilizzando la cittadinanza sullo stato di conservazione e sulla necessità di tutela e recupero dell’eredità ebraica cittadina".

Tutti gli incontri sono gratuiti con prenotazione obbligatoria, inviando una email a ferrara@italianostra.org. Per ragioni logistiche i posti sono limitati.