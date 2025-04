Dalla Cenerentola al Barbiere di Siviglia: "Duecento ragazzi in lizza. Il futuro è loro"

Il teatro, da ragione di vita a mestiere di una vita. Tanti giovani ci credono e tentano questa strada non certo facile. Passione ed entusiasmo, gli ingredienti per riuscire a conquistare il palco. Ingredienti che devono andare di pari passo con la preparazione ed anche con una bella dose di fortuna. Potremmo dire, essere al posto giusto nel momento giusto.

Duecento giovani talenti provenienti da tutto il mondo stanno partecipando, in più giorni, alle audizioni che si stanno svolgendo al Teatro Comunale Abbado di Ferrara per le nuove produzioni liriche de La Cenerentola e Il Barbiere di Siviglia. Le audizioni proseguiranno il 28 aprile prossimo, quarto e ultimo giorno. Il Maestro Leone Magiera curerà personalmente la preparazione dei giovani artisti che debutteranno nelle produzioni delle due opere di Rossini in programma per il 2026 e il 2027, coprodotte dal Teatro Comunale di Ferrara e dal Teatro del Giglio di Lucca. Questi giovani vogliono mettere in luce il loro talento davanti alla commissione presieduta dal Maestro Leone Magiera. Pianista e direttore d’orchestra di fama internazionale, grande didatta, noto per aver formato tanti talenti tra cui Luciano Pavarotti e Mirella Freni, Magiera è anche presidente onorario del Teatro Comunale di Ferrara. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulle audizioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Teatro Comunale di Ferrara: www.teatrocomunaleferrara.it..

Maestro, come stanno andando queste audizioni?

"Molto bene – risponde Magiera –. Abbiamo 200 giovani da ascoltare e siamo arrivati a 150. C’è stata una fortissima partecipazione, perché i giovani oggi si trovano un po’ dimenticati dai teatri. Ferrara è uno dei pochi teatri italiani che fa audizioni di questo genere e le fa da diversi anni"

Cosa ci può dire dei talenti che ha ascoltato?

"Trovare cantanti superlativi non è facile, ma quattro o cinque credo di averli già identificati e sarebbe già molto, perché i cantanti importanti si trovano molto raramente"

Lei ha sempre avuto una missione nel riportare i giovani sui palchi della lirica.

"Sì, l’ho sempre fatto. Ho insegnato nel conservatorio e ho sempre preferito i giovani valorosi, sulla scia di grandi cantanti come Pavarotti e Freni, che sono stati miei allievi. È un po’ una vocazione, uno dei miei impegni preferiti, trovare giovani cantanti"

I giovani sono riconoscenti?

"Generalmente sì, molti cantanti mi sono rimasti legati anche da amicizie"

Crede che il futuro della musica e della lirica passi da loro?

"Sì, non è mai scontato trovare tanti giovani che si impegnino in questa carriera ma io ci credo profondamente".