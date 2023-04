"Dalla chiesa alla trattoria si cambia paese"

di Mario Bovenzi

Chi esce dalla chiesa e vuole andare dopo la messa a mangiare qualcosa in trattoria attraversa un confine e cambia paese. E’ divisa in due la frazione di Brazzolo. Una parte delle case e strade porta il vessillo del comune di Copparo, l’altra i colori di Tresignana fino a poco tempo fa Formignana. Due comuni e due sindaci, quello di Copparo Fabrizio Pagnoni e la collega Laura Perelli, primo cittadino a Tresignana. Che portano avanti iniziative insieme per quella manciata di abitanti che comunque vivono in una realtà molto effervescente, dove non mancano associazioni, dove vengono organizzate nel corso dell’anno numerose iniziative magari a cavallo della solidarietà.

Testimone della vita di una frazione tagliata in due è Andrea Ossi, dietro il bancone della trattoria che porta il nome della sua famiglia e le cui radici tra piatti che fumano e qualche bicchiere di vino vanno al lontano 1920, un altro secolo, un’altra storia. Che Ossi sia un testimone privilegiato della frazione di Brazzolo lo dice anche il nome che una volta aveva la sua trattoria, che si chiamava al ‘Confine’. Perché nemmeno un metro più avanti c’è il cartello che indica che si sta entrando in un altro comune, a Tresignana. Lì c’è un ponte, lì passa un’invisibile linea di separazione che alla fine è reale solo sulla carta, all’anagrafe. Lavora a contatto di gomito con la moglie, Laura Pozzato, regina dei fornelli, che ormai conosce bene cosa stanno per ordinare i clienti solo al vederli varcare la soglia. Qui ci si conosce, fare un salto un trattoria è un pò come essere a casa. Andrea Ossi, già. C’è anche una via poco lontano che porta il suo nome. "Abbiamo un po’ influenzato il paese", dice con una battuta. "Noi siamo approdati qui nel 2019, l’hanno aperta i miei nonni. Abitiamo qui sopra, casa e bottega. E’ venuta qui anche la figlia di Nenni, per anni c’è stata una forte tradizione socialista". Un capitolo a parte va riservato i costi. "Le bollette pesano – dice – ma alla fine non è che consumiamo molto. A Brazzolo non è rimasto ormai tanto, ci siamo noi. La gente va a fare la spesa a Copparo o a Formignana. Se ci chiedono portiamo qualcosa anche noi quando facciamo la spesa per qualche anziano". Con la mente fa un salto al passato. "Fino a 20 anni fa – riprende – la trattoria si chiamava al Confine, proprio perché era lungo la strada tra due paesi. L’avevano presa in affitto da mio papà alcuni ragazzi, poi siamo tornati noi. Mia moglie lavorava alla mensa di una grande azienda, la Berco, si è stancata ed è venuta qui. E’ brava, la cuoca è lei. Cucina bene".

In un angolo ci sono anche dei libri da leggere, il giornale. Fa un po’ di conti. "Qui vivono un centinaio di persone – è lui ormai l’anagrafe di Brazzolo, almeno della metà dove abita e lavora – Sono nato qui. Facciamo anche pranzo d’asporto, prima colazione. Abbiamo aperto proprio l’anno prima del Covid, tra pandemia e le bollette che sono aumentate del 50% siamo comunque riusciti ad andare avanti. Ci saremo sempre". Ancora un po’ di storia. "Questa – fa appello alla memoria – è la zona delle bonifiche ferraresi, qui con la riforma hanno dato le terre ai contadini. Mio nonno – apre la pagina dell’album di famiglia – si chiamava Adriano Ossi, un passato da antifascista, non ha mai voluto prendere la tessera del partito, ne ha passate di tutti i colori durante il Ventennio. Non si è mai arreso".