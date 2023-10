Dalla città alla provincia, viaggio tra i tesori

Arte, palazzi, storia e curiosità da scoprire in occasione delle giornate d’autunno del Fai, sabato e domenica. In questi due giorni i volontari dell’associazione o gli studenti degli istituti Bachelet, Aleotti- Dosso di Ferrara e Rita Levi Montalcini di Argenta faranno da guida ai visitatori in importanti palazzi, alcuni dei quali aperti al pubblico.

Tra questi, palazzo Bevilacqua Costabili, in via Voltapaletto 11, attualmente sede del dipartimento di economia e management dell’Università di Ferrara; palazzo Nagliati Braghini Rossetti, in corso della Giovecca 59, storica sede dell’omonima fondazione, che ospita gli uffici di Allianz bank; palazzo Canonici Mattei, in corso Biagio Rossetti 34, dove si entrerà in un appartamento, in maniera inedita, che oggi ospita uno studio di ingegneri. Ad Argenta si farà invece un percorso impegnativo, della durata di 90 minuti, attraverso i luoghi dell’Argenta perduta e di don Minzoni, a 100 anni dalla morte. A Cento sarà organizzato un tour guidato della basilica Colleggiata di San Biagio, in via Ugo Bassi 47, e in maniera del tutto inedita si potrà salire sul campanile, accompagnati dall’unione campanari di Bologna. "Dobbiamo riuscire a condividere la bellezza – così Marco Gulinelli, assessore alla cultura – è secondo me un atto dovuto nei confronti del patrimonio artistico della nostra città e della nazione, qualcosa di cui abbiamo bisogno come elemento di sopravvivenza. Il Fai dimostra una grande sensibilità per la città, coinvolgendo i giovani, che sono la nostra linfa vitale per presente e futuro". Nel venticinquesimo compleanno del dipartimento di Economia e Management si aprono le porte della sua sede principale, con un percorso che ha come filo conduttore il legame tra la vita delle persone, l’architettura e l’arte. Negli altri due palazzi ferraresi, Nagliati Braghini Rossetti e Canonici Mattei, si potranno invece ammirare le decorazioni di pittori e decoratori di grande rilevanza nell’Ottocento ferrarese, tra cui Felice Giani e la sua bottega.

La basilica centese ospita opere del Guercino, di Lorenzo Sarti e di Marcello Provenzali, alcuni degli artisti più importanti del barocco in area bolognese- centese. Nelle due giornate di apertura non saranno previste prenotazioni. Per visitare i siti aperti occorrerà presentarsi direttamente sul luogo prima dell’inizio della visita. Sarà previsto un contributo minimo di 3 euro a persona. Le visite a Palazzo Bevilacqua Costabili saranno in entrambe le giornate dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30; per palazzo Nagliati Braghini Rossetti e palazzo Canonici Mattei saranno dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18. La basilica della Colleggiata di San Biagio sarà visitabile sabato dalle 12 alle 13 e dalle 14,30 alle 17 e domenica dalle 14,30 alle 18. Le visite guidate del percorso ‘Don Minzoni e l’Argenta perduta’ partiranno da piazza Marconi 1 dalle 10 alle 13, con ultima partenza alle 11,30 e dalle 14,30 alle 18,30, con ultima partenza alle 17.