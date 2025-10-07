Dalla Clodiense arriva Sandro Federico, toccherà a lui il ruolo di direttore sportivo

La Spal non è rimasta senza direttore sportivo nemmeno un giorno, tanto che subito dopo l’annuncio della separazione con Mirco Antenucci è arrivato quello dell’accordo con Sandro Federico che sarà presentato oggi alle 14 al centro sportivo Fabbri assieme al direttore generale Bruno Pradines.

In precedenza, Federico si era dimesso dall’incarico di direttore sportivo dell’Union Clodiense, con la società granata che milita nel campionato di serie D che ha preso atto della decisione ringraziandolo per la collaborazione prestata durante il periodo di attività. Aveva cominciato l’avventura nel club di Chioggia al termine della scorsa stagione, dopo la retrocessione dell’Union Clodiense dalla Lega Pro. Federico era stato presentato a fine maggio, quando ancora in casa Spal tutti pensavano di continuare a giocare tra i professionisti.

A Ferrara poi è successo quello che tutti sappiamo, e in seguito all’insediamento della proprietà argentina il nome di Sandro Federico è subito cominciato a circolare con insistenza. Anzi, per qualche giorno il suo arrivo in casa Ars et Labor si dava quasi per scontato. Nei panni di direttore generale, col compito di affiancare Mirco Antenucci nella campagna acquisti. Alla fine Federico è rimasto all’Union Clodiense, col club granata che ha addirittura smentito ufficialmente il passaggio del dirigente alla Spal.

A quanto pare però la società di via Copparo è rimasta in cima ai pensieri del direttore sportivo nato a Toronto 53 anni fa. In qualità di supervisore, rapportandosi con l’area tecnica Federico avrebbe infatti seguito da vicino tutte le tappe della costruzione della squadra di Di Benedetto. La fumata bianca tra l’Ars et Labor e l’esperto dirigente era solo questione di tempo: evidentemente il presidente Marengo e i suoi collaboratori hanno ritenuto che i tempi fossero maturi, e oggi sarà presentato ufficialmente in qualità di direttore sportivo della nuova Spal. Una squadra che conosce già come le proprie tasche, che resta con il nodo irrisolto dell’assenza di un centravanti che a prescindere da chi dirige il mercato dovrà essere ingaggiato. s.m.