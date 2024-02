"Dalla consulta solo falsità. Investiremo su Casumaro"

E’ ancora in bilico la tenuta della Consulta di Casumaro, dopo le dimissioni di 4 dei 7 membri. La situazione vede, infatti, il diniego di tutti gli altri che avrebbero potuto subentrare ai 4 dimissionari e si sta aspettando l’ultima risposta. "Senza quel si – dice il presidente Marco Mattioli – la consulta non ha ragione di esistere. Siamo in attesa che il comune ci dica di aver ricevuto la risposta e quindi capire le sorti di questo organo consultivo cittadino di Casumaro". E arrivano le reazioni politiche. "Le dimissioni di quattro membri della consulta di Casumaro non sono una buona notizia, soprattutto considerando che i diretti interessati non hanno pubblicamente fornito motivazioni". A parlare è il Pd di Cento, che replica ad alcune dichiarazioni di Fratelli d’Italia. "Si sono immediatamente attivati come portavoce dello scontento dei dimissionari in cui si legano le dimissioni dei consultori all’apertura del cantiere della scuola, infarcite di falsità – dice la nota del Pd – Ribadiamo ancora che verrà costruita con i soldi Pnrr che il Comune è riuscito a farsi assegnare e non dei cittadini centesi da destinare all’unica frazione che ancora aveva una scuola risalente agli anni ’70. Casumaro avrà una scuola moderna come concezione, all’avanguardia per sicurezza antisismica, rendimento energetico e riduzione dei consumi. Un investimento per il futuro della frazione, un incentivo importante per il contrasto del calo demografico".

E snocciolano altri punti. "Sulla ex-delegazione la riapertura della struttura è imminente e l’interlocuzione con l’ ASL per i servizi sanitari prosegue, cercando di mettere a punto servizi che si sarebbero dovuti progettare e definire fin dalla ideazione della ristrutturazione avviata dalla precedente amministrazione – dicono – Riguardo alla viabilità sono stati stanziati 230.000 euro per la sistemazione di via Orologi, a cui viene data priorità perché servirà come viabilità alternativa quando verrà aperto dalla Provincia il cantiere del ponte di via Bondenese, quindi a vantaggio in primis dei cittadini casumaresi". E infine il personale. "FdI sfodera un altro dei suoi cavalli di battaglia, quello dei ’dipendenti inutili’ come ha più volte definito le nuove assunzioni operate dall’Amministrazione Accorsi all’inizio del suo mandato – concludono – molti uffici sono sottorganico e cercare di iniziare a porre rimedio a questa carenza significa agire per migliorare i servizi ai cittadini. Il potenziamento della Polizia Locale e la riorganizzazione dei servizi urbanistici hanno aumentato l’efficienza degli uffici consentendo per esempio di velocizzare lo smaltimento degli accessi agli atti, che richiedevano ben sei mesi all’arrivo della amministrazione Accorsi, mentre oggi si realizzano mediamente in meno di 30 giorni". E infine, la pura nota politica. "FdI, è rappresentato in Consiglio Comunale proprio da due casumaresi – concludono – che sistematicamente e accanitamente si oppone ad ogni iniziativa importante e strategica per le frazioni, Casumaro in particolare".

Laura Guerra