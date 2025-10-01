Dalla creatività digitale alla robotica: "I giovani sempre più competitivi"

Maker Dojo Club, progetto tra creatività digitale, robotica, coding e tinkering per ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni. "Un progetto nato dal finanziamento Atus che aiuterà i ragazzi a sviluppare competenze digitali importanti per il nostro futuro. Saranno 5 incontri che partiranno dal 10 ottobre e dureranno 2 ore. Questi propongono attività autoconclusive, così da permettere a ragazze e ragazzi di partecipare anche a singole sessioni, senza obbligo di seguire un percorso continuativo".

Non lezioni frontali, ma esperimenti, costruzioni e sfide creative, come sottolineato dal coordinatore di Market Dojo Giacomo Frattola: "Organizziamo attività educative sul digitale, sulla tecnologie e sulle competenze che servono per utilizzare questi strumenti. Questo format è stato creato per le scuole e si differenzia dagli altri corsi, perché vorremmo coinvolgere anche i genitori".

Il progetto contribuisce a rafforzare la coesione sociale e la partecipazione delle famiglie, promuove la cultura Stem e l’innovazione educativa, e valorizza il Laboratorio Aperto come punto di riferimento cittadino per la creatività e l’apprendimento pratico. "Dal 2019 abbiamo avviato il progetto del ’Club’ – conclude il presidente di Laboratorio Aperto Marco Antonio Rizzo – e in questa iniziativa ci impegniamo a offrire delle skills che possano rendere sempre più competitivi i giovani sul mondo digitale".