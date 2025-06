Dalla crisi Berco alla sanità. Gli studenti e il sindacato

Il sindacato ci ripensa, se non altro nella sua parte di comunicazione, grazie agli studenti di Unife. Dal canto loro, i ragazzi si approcciano in maniera approfondita alla realtà sindacale. È il senso del progetto avviato dal dipartimento di Studi Umanistici e in particolare dal docente di Antropologia, Giuseppe Scandurra e dalla Cgil.

Un percorso di studio, approfondimento e redazione di un elaborato – che verrà presentato in camera del lavoro dalle 9 in un evento pubblico – che ha coinvolto oltre cinquanta studenti. "Si è trattato – così il docente di Unife – di un percorso arricchente, sia per i giovani che per il sindacato. Per i ragazzi è stato importante conoscere una realtà – quella del sindacato – che spesso non è conosciuta, se non talvolta in maniera superficiale. Per la Cgil, pensiamo sia stato un progetto significativo perché abbiamo percepito anche da parte del sindacato la necessità di rinsaldare i fili dei rapporti con l’università e soprattutto con i giovani". I quali a loro volta hanno prodotto un podcast che verrà presentato durante l’evento pubblico.

Tanti sono stati, in questo percorso, i temi di strettissima attualità che sono stati affrontati. Dalla crisi Berco, passando per il Petrolchimico, finendo con la sanità territoriale. "Per noi – dice Marco Blanzieri (Cgil) – è stata un’occasione preziosa di scambio con gli universitari. Un mondo con il quale abbiamo estrema necessità di interagire. Questa ricerca ha tentato di problematizzare e decostruire la domanda crescente di efficacia, validità e presa comunicativa che il sindacato esprime nella relazione con l’ambiente circostante, delineando possibili direttrici da mettere in campo a rafforzamento dell’azione sindacale e della stimata percezione sociale dell’organizzazione. Anche per il sindacato, in particolare sul versante comunicativo è stata una bella occasione per mettersi in gioco e per "correggere" la rotta.

È Andriy Sberlati, studente del corso di laurea condotto da Scandurra a confermare la validità del progetto. "Il rapporto giovani-sindacato è stato analizzato con una chiave di lettura originale – scandisce – che ha dato poi origine al podcast che abbiamo prodotto. Questo progetto nel complesso penso possa rappresentare una buona base per ripensare a una comunicazione più efficace da un lato e a un coinvolgimento più diretto dall’altro".

"Il 24 – chiude Elisa Veronesi (Cgil) – costituiremo una commissione in dialogo con gli studenti della classe di Antropologia in una logica di scambio, così come è stato durante l’intero iter del progetto. I lavori poi verranno valutati dal docente al termine del momento di confronto. L’evento sarà anche aperto al pubblico".

Federico Di Bisceglie